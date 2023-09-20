Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медведев из-за ситуации в Карабахе припомнил "коллеге" заигрывания с НАТО и "печеньки жены"
Лавров прибыл в Нью-Йорк: запланирована беседа с Генсеком ООН Гутеррешем — МИД
Hill: Путин достигнет капитуляции Украины и при Байдене, и при Трампе
РИАН: украинские боевики сдаются в плен по открытому каналу связи 149.200
Пушков оценил слова Дуды об "утопающей" Украине: показал, что интересы Польши важнее
Эндокринолог Макарьин: на заболевание щитовидной железы указывают три признака — вялость, сонливость и апатия
В Госдуме РФ оценили выступление Зеленского на Генассамблее: позор для ООН
Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 20%
Адвокат Блиновской: мошенники взломали Telegram-канал блогера

Инфекционист Поздняков: антитела не помогут при новом варианте коронавируса "Пирола"

1:23
Здоровье

У нового штамма COVID-19 "Пирола" насчитывается около 30 мутаций в S-белке, что просто не дат возможности уже имеющимся антителам защитить пациента от вируса, заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь", к.м.н. Андрей Поздняков.

Инфекционист Поздняков: антитела не помогут при новом варианте коронавируса "Пирола"
Фото: openverse.org

По словам Позднякова, антитела просто не успеют среагировать на новый штамм.

"Все эти мутации направлены на наиболее эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки и, соответственно, наиболее эффективное ускользание от иммунного ответа, как от неспецифического, так и от того, который был индуцирован предыдущими штаммами коронавируса", — пояснил врач "Известиям".

При этом у вируса нет резко отличительной симптоматики от предыдущих штаммов, подчеркнул Поздняков. Кроме того, её легко спутать с обычным ОРВИ, что усложняет диагностику. Пациенты жалуются на кашель, насморк, температуру. Даже потеря обоняния, свойственная для других вариантов коронавируса, редкость.

"В редких случаях возможна потеря обоняния, но это опять же характерно для всех штаммов. Также пока нет информации о том, что "Пирола" протекает тяжелее, чем предыдущие субштаммы "Омикрона", — резюмировал врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова

В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
Кушанашвили рассказал о состоянии Игоря Николаева и призвал россиян молиться
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты Михаил Челноков Война в Карабахе была неизбежна. Что будет с миротворцами России? Любовь Степушова Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет Сергей Лебедев
"Хана "Ибрагиму!" - недошедший в Турцию сухогруз взорван у берегов Крыма
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Лидеры Центральной Азии поехали к Байдену на утверждение ролей в проекте "анти-Россия"
Лидеры Центральной Азии поехали к Байдену на утверждение ролей в проекте "анти-Россия"
Последние материалы
Hill: Путин достигнет капитуляции Украины и при Байдене, и при Трампе
Инфекционист Поздняков: антитела не помогут при новом варианте коронавируса "Пирола"
РИАН: украинские боевики сдаются в плен по открытому каналу связи 149.200
Пушков оценил слова Дуды об "утопающей" Украине: показал, что интересы Польши важнее
Эндокринолог Макарьин: на заболевание щитовидной железы указывают три признака — вялость, сонливость и апатия
В Госдуме РФ оценили выступление Зеленского на Генассамблее: позор для ООН
Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 20%
Адвокат Блиновской: мошенники взломали Telegram-канал блогера
Президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может "утащить" на дно
Наследник Зайцева: меня пытались убить из-за имущества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников