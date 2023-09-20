Инфекционист Поздняков: антитела не помогут при новом варианте коронавируса "Пирола"

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У нового штамма COVID-19 "Пирола" насчитывается около 30 мутаций в S-белке, что просто не дат возможности уже имеющимся антителам защитить пациента от вируса, заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь", к.м.н. Андрей Поздняков.

Фото: openverse.org

По словам Позднякова, антитела просто не успеют среагировать на новый штамм.

"Все эти мутации направлены на наиболее эффективное прикрепление и внедрение вируса внутрь клетки и, соответственно, наиболее эффективное ускользание от иммунного ответа, как от неспецифического, так и от того, который был индуцирован предыдущими штаммами коронавируса", — пояснил врач "Известиям".

При этом у вируса нет резко отличительной симптоматики от предыдущих штаммов, подчеркнул Поздняков. Кроме того, её легко спутать с обычным ОРВИ, что усложняет диагностику. Пациенты жалуются на кашель, насморк, температуру. Даже потеря обоняния, свойственная для других вариантов коронавируса, редкость.

"В редких случаях возможна потеря обоняния, но это опять же характерно для всех штаммов. Также пока нет информации о том, что "Пирола" протекает тяжелее, чем предыдущие субштаммы "Омикрона", — резюмировал врач.

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