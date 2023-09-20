Эндокринолог Макарьин: на заболевание щитовидной железы указывают три признака — вялость, сонливость и апатия

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сбои в работе щитовидной железы можно определить по вялому состоянию пациента, сообщил хирург-эндокринолог, онколог Виктор Макарьин.

Фото: openverse.org

По словам доктора, сигналом, что нужно проверить орган служат сонливость, вялость и апатия.

"Другие симптомы гипотиреоза — отеки на лице, прибавка в весе. Но это может быть максимум полтора-два килограмма, не надо путать это с ожирением", — пояснил эндокринолог радио Sputnik.

Впрочем, проблема со "щитовидкой" может быть обусловлена и избыточным количеством гормонов, которые вырабатывает орган. Так, по словам врача, если у пациента повышенная тревожность, тремор рук, потливость, то также стоит пройти обследование.

"Глаза бывают выпученные, шея увеличена. Может быть тахикардия, аритмия. И, конечно, перепады настроения", — резюмировал эндокринолог.

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