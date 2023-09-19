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Врач Екатерина Волкова: как получить кальций из доступных продуктов

1:31
Здоровье

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова рекомендует получать кальций в первую очередь из пищевых источников, а не полагаться исключительно на аптечные добавки. Молочные продукты являются отличным источником кальция, но есть и другие продукты, богатые этим незаменимым минералом.

Врач Екатерина Волкова: как получить кальций из доступных продуктов
Фото: openverse

Волкова предлагает сосредоточиться на кисломолочных продуктах, таких как творог, сыр и йогурт без добавок, и включить их в свой ежедневный рацион. Эти молочные продукты могут внести значительный вклад в удовлетворение вашей ежедневной потребности в кальции, которая обычно колеблется от 1000 до 1500 мг.

Вот приблизительное содержание кальция в различных продуктах питания:

  • В 30 граммах сыра (зависит от вида) содержится около 250 мг кальция.
  • В 200 мл молока содержится около 200 мг кальция.
  • В 150 граммах творога содержится примерно 250 мг кальция.
  • В чайной ложке семян кунжута содержится примерно 150 мг кальция.
  • Кроме того, кальций можно найти в таких продуктах, как белокочанная капуста (около 200 мг кальция на 100 граммов) и сардины (до 400 мг кальция на 100 граммов).

Включение этих богатых кальцием продуктов в свой рацион может помочь вам поддерживать здоровый уровень кальция естественным путем.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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