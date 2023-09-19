Врач Мухина рассказала, что горький шоколад помогает пожилым людям стабилизировать холестерин

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению диетолога Марии Мухиной, потребление горького шоколада в пожилом возрасте может быть полезным для поддержания здоровья сосудов и активности мозга. Врач Мухина отмечает, что этот продукт богат витаминами группы B, магнием, кальцием, калием и железом. Кроме того, он является источником антиоксидантов, которые способствуют улучшению функции мозга у пожилых людей.

Фото: Openverse

"Горький шоколад имеет самое высокое содержание теобромина, антиоксиданта, полезного для мозговых клеток, в сравнении с другими видами шоколада. Этот антиоксидант стимулирует мозг, улучшает когнитивные способности, интеллектуальные функции, а также повышает скорость реакции, внимательность и концентрацию, что особенно важно для пожилых людей," - подчеркнула Мария Мухина.

Врач также отметила, что употребление горького шоколада может помочь старшему поколению стабилизировать уровень холестерина, что улучшает защиту сосудов от опасных заболеваний, таких как инфаркты, инсульты и атеросклероз, сообщает MEDIKFORUM.RU. Кроме того, этот продукт может снизить риск депрессии и помочь поддерживать хорошее настроение.

Медик советует употреблять небольшой кусочек горького шоколада в первой половине дня и избегать его употребления вечером из-за содержания кофеина.

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