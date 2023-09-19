Стоматолог Сумцова назвала опасность украшения зубов камнями и стразами

Раньше во многих культурах украшения, такие как стразы и драгоценные камни, которые размещались на зубах, символизировали власть или особый статус в обществе. В последние десятилетия эта уникальная мода вернулась, и сегодня каждый второй идол молодежи демонстрирует на своих зубах настоящую ювелирную выставку.

Фото: Openverse

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова поделилась с изданием "Вечерняя Москва" своими размышлениями о том, какие аспекты следует учесть перед тем, как решиться на такой шаг.

Для проведения этой процедуры необходим опытный и квалифицированный стоматолог, желательно специалист в области косметической стоматологии. Он начнет с очистки поверхности зуба и затем нанесет специальное цементоподобное средство на плоскую часть драгоценного камня, чтобы прикрепить его к зубу. Процедура абсолютно безболезненна и неинвазивна, а ее продолжительность минимальна.

Этот процесс включает в себя нанесение специальных средств на эмаль зубов и использование специализированного оборудования, например, специальных ламп для закрепления украшений. Сверление зуба не рекомендуется во избежание необратимых повреждений, которые могут ослабить зуб. Осложнения, связанные с любым вмешательством в полость рта, могут включать в себя воспаление, кровотечение, инфекции, повреждение зубов, отток десен, раны и шрамы.

Основным негативным аспектом таких процедур является деминерализация зубной эмали в месте закрепления драгоценного камня, что может повредить зубы и оказать негативное воздействие на состояние полости рта, увеличивая риск кариеса и заболеваний десен. Также стоит помнить, что химические вещества, используемые для закрепления драгоценных камней, могут быть токсичными.

Важно учесть, что наличие драгоценных камней на зубах может способствовать накоплению остатков пищи и размножению бактерий, поэтому необходима более тщательная и регулярная гигиеническая забота о зубах.

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Установка скайса (стразы) на зуб.