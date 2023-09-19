Врач предупредила о последствиях отказа от сахара

Вреден не сам сахар, а его избыток. Ведь сахар бывает разным, и полностью от него отказываться нельзя, предупреждает читателей Pravda.Ru гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Фото: openverse

Природные сахара содержатся во всех фруктах и ягодах, есть в овощах, злаках и молоке. Исключать такой сахар из рациона опасно, потому что глюкоза — это главный источник энергии. Попадая в организм, она с помощью инсулина проникает в клетки и питает их. Именно глюкоза помогает нам чувствовать себя бодрыми и стимулирует работу головного мозга.

Но ещё бывает добавленный сахар — тот, который применяют в пищевой промышленности. Его используют в приготовлении десертов и выпечки. Он есть в консервированных продуктах и даже в колбасе и мясных деликатесах. Мёд и растительные сиропы тоже принято считать добавленным сахаром.

Избыток такого сахара в рационе плохо влияет на состояние сосудов, повышает риск ожирения и развития сахарного диабета. Употребление добавленного сахара полезно ограничить до 6-9 чайных ложек в день для взрослых и 4 чайных ложек для детей, отмечает эксперт.

"Если полностью и резко отказаться от сладостей, организм испытает стресс. Сначала может казаться, что ничего особенного не происходит, но через несколько дней самочувствие может измениться. У некоторых людей появляется головная боль, часто и без причины меняется настроение, возникает тревожность. Кому-то бывает сложно собраться и настроиться на работу. Может пропасть аппетит, и будет казаться, что сладкого хочется особенно сильно. Но это временный эффект. В итоге ограничение сладостей в рационе положительно сказывается на здоровье: позволяет нормализовать уровень глюкозы, инсулина и вредного холестерина в крови", — рассказывает врач.

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