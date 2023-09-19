Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пьяная звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова обругала журналистов на похоронах Гришечкина
Аналитики выяснили, в каком регионе быстрее всего накопить на дом
Пищевые добавки с омегой-3 могут быть опасны прогорклостью и недостаточно полезны
Задержана мать 10-месячного ребёнка, убитого на юго-востоке Москвы
Россияне массово бронируют поездки в Китай, спрос вырос вдвое с 2019 года
Американские учёные выяснили, что работа мозга и памяти сложнее, чем думали раньше
Сокольская: вакцинация и правильный рацион защитят ребёнка от ОРВИ и COVID-19
Диета для детей с диабетом: низкие углеводы не рекомендованы из-за риска недостатка питательных веществ
Арестович* снова раскритиковал Зеленского за узурпацию: "Придет время, украинцы будут умолять о выборах"

Врач предупредила о последствиях отказа от сахара

Здоровье

Вреден не сам сахар, а его избыток. Ведь сахар бывает разным, и полностью от него отказываться нельзя, предупреждает читателей Pravda.Ru гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Врач предупредила о последствиях отказа от сахара
Фото: openverse

Природные сахара содержатся во всех фруктах и ягодах, есть в овощах, злаках и молоке. Исключать такой сахар из рациона опасно, потому что глюкоза — это главный источник энергии. Попадая в организм, она с помощью инсулина проникает в клетки и питает их. Именно глюкоза помогает нам чувствовать себя бодрыми и стимулирует работу головного мозга.

Но ещё бывает добавленный сахар — тот, который применяют в пищевой промышленности. Его используют в приготовлении десертов и выпечки. Он есть в консервированных продуктах и даже в колбасе и мясных деликатесах. Мёд и растительные сиропы тоже принято считать добавленным сахаром.

Избыток такого сахара в рационе плохо влияет на состояние сосудов, повышает риск ожирения и развития сахарного диабета. Употребление добавленного сахара полезно ограничить до 6-9 чайных ложек в день для взрослых и 4 чайных ложек для детей, отмечает эксперт.

"Если полностью и резко отказаться от сладостей, организм испытает стресс. Сначала может казаться, что ничего особенного не происходит, но через несколько дней самочувствие может измениться. У некоторых людей появляется головная боль, часто и без причины меняется настроение, возникает тревожность. Кому-то бывает сложно собраться и настроиться на работу. Может пропасть аппетит, и будет казаться, что сладкого хочется особенно сильно. Но это временный эффект. В итоге ограничение сладостей в рационе положительно сказывается на здоровье: позволяет нормализовать уровень глюкозы, инсулина и вредного холестерина в крови", — рассказывает врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет Сергей Лебедев Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Последние материалы
Арестович* снова раскритиковал Зеленского за узурпацию: "Придет время, украинцы будут умолять о выборах"
Вслед за Турцией ещё одна популярная у россиян страна изменила своё название
Примерно 2 тысячи детей-сирот в Подмосковье с начала текущего года нашли новые семьи
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
ГИБДД: водителю, забывшему права дома, при проверке помогут их фото в смартфоне
USP: Использование клеточной терапии может снизить риск смерти от COVID-19 на 60%
Риелтор Апрелев: рост цен на квартиры замедлится, а ипотека станет заградительной
В Белоруссии запустят производство китайских автомобилей Hongqi
Поставки грузинского вина в Россию выросли на 22,7% за восемь месяцев 2023 года
Учёные назвали простой способ избавиться от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников