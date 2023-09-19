Сокольская: вакцинация и правильный рацион защитят ребёнка от ОРВИ и COVID-19

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью дети часто заражаются ОРВИ, гриппом, COVID-19 или другими инфекциями. Педиатр Екатерина Сокольская объяснила, как защитить школьника от сезонных заболеваний.

Фото: Openverse

По её словам, прежде всего нужно обеспечить правильное питание для ребёнка. В рацион следует добавить блюда, богатые микроэлементами и витаминами. Речь идёт о свежих фруктах, мясе, крупах и молочной продукции.

Специалист также посоветовала проводить больше времени с детьми на свежем воздухе. Она добавила, что для сохранения здоровья ребёнок должен заниматься спортом и делать зарядку.

"Полноценный сон — залог хорошего здоровья", — уточнила Сокольская в интервью сайту aif.ru.

Как пояснила эксперт, защитные функции организма улучшаются при отсутствии стрессов, поэтому в жизни ребёнка не должно быть сильных переживаний. Кроме того, она порекомендовала взрослым следить за тем, чтобы дети соблюдали правила гигиены в сезон простуд. Осенью в комнате школьника воздух должен быть увлажнённым и негорячим, отметила врач.

Педиатр напомнила о важности вакцинации. Прививка от гриппа и COVID-19 — это эффективная профилактическая мера, резюмировала медик.

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