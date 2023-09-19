Учёные назвали простой способ избавиться от стресса

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумываясь об эффективных методах борьбы со стрессом, человек часто представляет себе такие виды деятельности, как физические упражнения или медитация. Однако, хотя эти занятия, несомненно, приносят пользу некоторым людям, они не являются единственными методами борьбы со стрессом.

Фото: Openverse

В последние годы популярным занятием для тех, кто стремится к релаксации, стали раскраски для взрослых. Несмотря на кажущуюся простоту, исследования показали, что раскраски действительно могут служить эффективным средством снятия стресса и улучшения самочувствия.

Практика осознанности предполагает внимательное наблюдение за текущим моментом без осуждения мыслей, эмоций и отвлекающих факторов. Некоторые люди в процессе осознанности используют техники медитации, например, концентрируются на дыхании, чтобы сохранить присутствие. Раскраска действует аналогичным образом, помогая сосредоточиться на текущем моменте.

Исследования показали, что раскрашивание и медитация были одинаково эффективны для повышения уровня осознанности и снижения тревожности.

Если вы хотите попробовать раскрасить рисунок, найдите тихое, не отвлекающее вас место, где вам будет удобно сосредоточиться.

Тщательно подбирайте материалы, избегая чрезмерного количества цветов, которые могут отвлекать. Абстрактные раскраски могут способствовать сохранению концентрации на занятии, а не реалистичные цвета для таких объектов, как деревья или глаза.

Во время раскрашивания следите за своими мыслями. Если мысли уходят в сторону или всплывают другие мысли и эмоции, просто отпустите их и верните внимание к цветам на странице или движениям рук. Все дело в присутствии, поэтому каждый раз, когда ваши мысли блуждают, отпустите их и снова погрузитесь в раскрашивание.

Если же вы не склонны к раскрашиванию, то, как показывают исследования, занятия вдумчивостью могут дополнять различные виды деятельности, каждый из которых приносит пользу для самочувствия и психического здоровья. В качестве примера можно привести вязание и даже выполнение таких простых задач, как мытье посуды или прогулка.

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