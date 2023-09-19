Диетолог Маргарита Королёва рассказала о пользе красного вина. По словам эксперта, при умеренном употреблении оно может защитить стенки сосудов, поспособствовать работе пищеварения и даже улучшить формулу крови.
Специалист в беседе с Общественной Службой Новостей отметила, что красное вино является важной частью средиземноморской диеты, которую в медицинских кругах часто соотносят со здоровым образом жизни.
"Полифенолы — это антиоксиданты, которые обеспечивают защиту всех клеточных мембран, ядерного аппарата, сосудистой стенки и организма в целом от свободных радикалов", — объяснила врач.
Польза красного вина прямо зависит от технологии его изготовления, заметила диетолог. Фальсифицированный винный продукт, изготовленный с добавлением этанола и красителей, никакой пользы организму не принесёт, заключила собеседник издания.
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