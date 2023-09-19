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Диетолог Королёва заявила, что красное вино улучшает кровь и защищает сосуды

0:58
Здоровье

Диетолог Маргарита Королёва рассказала о пользе красного вина. По словам эксперта, при умеренном употреблении оно может защитить стенки сосудов, поспособствовать работе пищеварения и даже улучшить формулу крови.

Диетолог Королёва заявила, что красное вино улучшает кровь и защищает сосуды
Фото: freepik.com

Специалист в беседе с Общественной Службой Новостей отметила, что красное вино является важной частью средиземноморской диеты, которую в медицинских кругах часто соотносят со здоровым образом жизни.

"Полифенолы — это антиоксиданты, которые обеспечивают защиту всех клеточных мембран, ядерного аппарата, сосудистой стенки и организма в целом от свободных радикалов", — объяснила врач.

Польза красного вина прямо зависит от технологии его изготовления, заметила диетолог. Фальсифицированный винный продукт, изготовленный с добавлением этанола и красителей, никакой пользы организму не принесёт, заключила собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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