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Врач-уролог Волков: пиво провоцирует потерю интереса к сексу у мужчин

1:52
Здоровье

Основной мужской гормон — тестостерон играет регулирующую роль в половом поведении и существенно влияет на либидо. Его уровень, в свою очередь, в значительной мере зависит от питания. Некоторая еда может способствовать его повышению, в то время как другая, напротив, — снижению. Врач уролог-андролог "СМ-Клиника" Алексей Волков перечислил в интервью "Лайфу" продукты, которые оказывают негативное воздействие на либидо.

Врач-уролог Волков: пиво провоцирует потерю интереса к сексу у мужчин
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Соль

Она способна подавлять синтез тестостерона и отрицательно сказываться на эрекции. Рекомендуемая суточная норма составляет 5-7 граммов, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний — не более трёх граммов.

Сахар

Провоцирует выделение инсулина, конкурирующего с тестостероном за рецепторы. Суточная норма не должна превышать шесть чайных ложек.

Фастфуд

Содержит большое количество вредных веществ (соли, сахара, холестерина, консервантов, различных добавок). Избыточное потребление подобных продуктов ведёт не только ожирению, но и к проблемам с потенцией.

Колбаса и копчёности

Содержат токсичные вещества, находящиеся в коптильной жидкости, используемой при производстве большинства колбасных изделий. Эти вещества проникают в ткани яичек и нарушают синтез тестостерона.

Алкоголь, особенно пиво

Пиво считается наиболее вредным алкогольным напитком, поскольку содержит эстрогены, которые способствуют набору жира по женскому типу и подавляют уровень тестостерона, что приводит к снижению либидо.

Кроме того, врач рекомендует отказаться от курения, так как сигареты замедляют выработку мужского гормона, подавляют функцию щитовидной железы и всей эндокринной системы.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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