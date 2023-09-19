Хотя низкоуглеводные диеты могут быть модными, они не рекомендуются для детей с диабетом, согласно Американской академии педиатров (AAP). В новом отчете AAP подчеркивает, что низкоуглеводные диеты не могут быть рекомендованы для детей и подростков с диабетом типа 1 или типа 2.
Это объясняется недостаточностью научных доказательств и опасениями, связанными со слишком строгим ограничением углеводов в диете детей. Вместо этого AAP предлагает семьям сосредотачиваться на исключении "плохих" углеводов, таких как сахаросодержащие напитки, сладости и другие обработанные продукты, которые бедны питательными веществами. Также важно, чтобы дети получали достаточное количество здоровых углеводов, таких как овощи, бобы и злаки, богатые клетчаткой.
Диеты вроде "кето" и подобные, популярные среди взрослых, могут устанавливать очень строгие ограничения на углеводы, с допустимой нормой до 20 граммов в день, что эквивалентно половине стакана белого риса.
Одной из основных опасностей является то, что низкоуглеводные диеты могут привести к недостатку питательных веществ у детей в критических периодах их роста и развития.
Эми Рид, педиатрический диетолог из Медицинского центра детей Цинциннати, соглашается с этими рекомендациями, несмотря на то, что она не участвовала в составлении отчета AAP. Она подчеркивает важность акцента на здоровом питании, а не на его ограничении.
Дети с диабетом типа 1 должны ежедневно вводить инъекции инсулина или использовать инсулиновые насосы, а те, у кого диабет типа 2, могут нуждаться в лекарствах или помощи в снижении веса. В обоих случаях диета играет важную роль.
Несмотря на то, что некоторые врачи рекомендуют низкоуглеводные диеты для взрослых с диабетом, и многие популярные диеты и знаменитости рекламируют сокращение углеводов для похудения, AAP не рекомендует использовать такой подход для управления диабетом у детей. В случае интереса родителей к низкоуглеводной диете для управления диабетом своих детей, AAP рекомендует сотрудничать с медицинскими специалистами. Группа также рекомендует усиленное мониторинг роста детей, состояния их костей, питательного статуса и других параметров.
AAP рекомендует, чтобы дети с диабетом или предиабетом (повышенным уровнем сахара в крови, который может предшествовать развитию диабета типа 2) следовали тем же рекомендациям по диете, что и все дети в возрасте от 4 до 18 лет:
Для семей с ограниченным бюджетом Рид также отмечает: "замороженные или консервированные овощи могут быть подходящей альтернативой, а в некоторых случаях даже более богатыми питательными веществами по сравнению с свежими продуктами."
Но детское питание зависит не только от родителей. "Общество, создает условия, в которых сомнительные пищевые выборы становятся легкими, а здоровые — трудными, особенно для семей с низким доходом." как подчеркивает Хэннон
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