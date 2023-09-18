Биолог Наталья Колман подчеркнула, что потребности организма меняются в осенне-зимний период, и это касается и питания. Она рассказала изданию "Подмосковье сегодня" о том, какие продукты лучше исключить из рациона в холодное время года.
Осенью и зимой Колман советует избегать сырых овощей и фруктов, предпочитая подвергать их термической обработке. Это, по её мнению, облегчит работу пищеварительной системы и сделает продукты более безопасными. Сырые овощи и фрукты, как отмечает биолог, могут содержать вещества, которые могут спровоцировать воспаление в кишечнике, что негативно сказывается на иммунитете. Она рекомендует употреблять в пищу ферментированные или приготовленные растительные продукты.
Колман также подчеркнула важность исключения из рациона холодных продуктов, а также напитков и фруктовых или овощных соков из магазина с высоким содержанием сахара и красителей. Эти компоненты, как отмечает специалист, ослабляют функции иммунной системы.
Диетолог Анастасия Кондаурова дополнила рекомендации, советуя исключить из рациона газировку и сократить потребление консервированных продуктов, которые часто содержат большое количество соли. Она также отметила, что стоит строго контролировать потребление жирных мясных продуктов и белого хлеба, который способствует набору веса.
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