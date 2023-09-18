Врач Бурнацкая подчеркнула важность для пожилых витамина D и кальция

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая подчеркнула важность обеспечения организма достаточным количеством витамина D в осенний период, особенно для поддержания иммунитета. В интервью она отметила, что уменьшение продолжительности светового дня, недостаток солнечных дней и понижение температуры осенью негативно влияют на наш иммунитет, а пожилые люди становятся особенно уязвимыми в этом отношении. Бурнацкая подчеркнула, что дефицит солнечного света может привести к недостатку витамина D, который играет ключевую роль в поддержании иммунной системы.

Фото: openverse.org

Врач рекомендует пожилым людям восполнять дефицит витамина D осенью, при этом стоит проверить уровень этого витамина в крови и проконсультироваться с врачом, если это необходимо, сообщает MEDIKFORUM.RU. Она также предложила вариант обогатить рацион продуктами, богатыми витамином D, такими как жирная рыба, икра, печень трески, говяжья печень, сыры и молочные продукты.

Кроме того, Бурнацкая подчеркивает важность включения в рацион продуктов, содержащих кальций, так как недостаток витамина D может препятствовать его полноценному усвоению организмом. Недостаток кальция может привести к проблемам с волосами, кожей, ногтями и зубами.

Таким образом, в осеннем периоде рекомендуется уделить внимание поддержанию уровня витамина D и кальция в организме, особенно для пожилых людей, чтобы поддерживать иммунитет и общее здоровье.

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