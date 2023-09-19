Пищевые добавки с омегой-3 могут быть опасны прогорклостью и недостаточно полезны

Многие покупатели, приобретающие без рецепта добавки с жирными кислотами омега-3, могут оказаться владельцами прогорклых капсул, согласно исследованию, опубликованному 7 сентября исследователями из Университета Джорджа Вашингтона.

Омега-3 добавки, происходящие из растительных и морских источников (рыба, криль и прочее), иногда обозначаемые как рыбий жир, часто используются на основе научных исследований, которые предполагают их полезность для здоровья.

Прогорклость измеряется по уровню окисления масла в добавке. С увеличением окисления пищевая ценность добавок уменьшается для потребителей.

"Наше исследование указывает на то, что многие из этих добавок могут не быть свежими и, следовательно, не могут предоставить потенциальную пользу для здоровья. Эти результаты также указывают на то, что потребители могут не получать того, за что платят", - заявляет Ли Э. Фрейм, доцент по клиническим исследованиям и руководитель исследования в Школе медицины и здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона.

Высокие уровни омега-3 связываются с большой пользой для разных органов, включая мозг и глаза, но наиболее распространённой причиной их популярности среди потребителей является поддержка сердечно-сосудистой системы.

Исследователи провели шестилетние испытания, 72 наиболее популярных брендов добавок с омега-3, при этом использовали рекомендуемые предельные значения прогорклости, установленные Глобальной группой по торговле (GOED), представляющей производителей омега-3.

Исследователи выяснили, что 45% ароматизированных и без ароматизированных добавок имели положительные результаты на прогорклость, включая 32% ароматизированных добавок и 13% без ароматизированных капсул. Тем не менее, добавленные ароматизаторы могут скрывать признаки прогорклости в добавках. Несмотря на наличие окисления в ароматизированных добавках, что указывает на наличие уровня прогорклости, Ли Э. Фрейм говорит: "точное количество окисления остается неизвестным из-за ароматизаторов".

"Ароматизаторы могут потенциально скрывать свежесть добавок с омега-3 двумя способами", - объясняет Джейкоб Хэндс, главный автор исследования и медицинский студент Школы медицины и здравоохранения Университета Джорджа Вашингтона.

Если добавки с рыбьим маслом свежие, они не имеют рыбного вкуса или запаха.

"Ароматизаторы могут скрыть эти признаки, но также могут затруднить определение уровня окисления и качества добавки исследователям", - добавил Хэндс.

Несмотря на то, что существуют сторонние компании, такие как ConsumerLab.com и U. S. Pharmacopeia, которые проверяют витамины и добавки для подтверждения чистоты веществ, указанных на этикетке, даже при наличии такой проверки, нельзя гарантировать свежесть добавок, поясняет Фрейм.

"Свежесть этих добавок может зависеть от множества факторов, включая условия их хранения и время до доставки потребителю". Для покупателей важно знать, что они приобретают, и насколько свежим является продукт. В настоящее время, так как Управление по продуктам и лекарствам (FDA) регулирует добавки как пищевые продукты, а не как лекарства, покупатели не могут быть уверены, что получают заявленные ими пользы для здоровья", - также пояснил эксперт.

И Фрейм, и Хэндс рекомендуют быть осторожными при выборе ароматизированных добавок из рыб.