Диетолог Королева: ежедневный бокал красного вина может улучшить формулу крови

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Умеренное употребление красного вина может оказать положительное воздействие на организм, утверждает доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королева, предостерегая о важности соблюдения разумных мер, сообщает Gazeta.ru.

Фото: "Wine" by sk8geek is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам доктора, полифенолы, содержащиеся в красном вине, являются мощными антиоксидантами, способными защищать клеточные мембраны, сосудистые стенки и весь организм от вредного воздействия свободных радикалов.

"Употребление красного вина может содействовать улучшению состава крови и предотвращению атеросклероза сосудов", — подчеркнула она. "Оно также может оказать благотворное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта".

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