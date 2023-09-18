Диетолог Королева: ежедневный бокал красного вина может улучшить формулу крови

Умеренное употребление красного вина может оказать положительное воздействие на организм, утверждает доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королева, предостерегая о важности соблюдения разумных мер, сообщает Gazeta.ru.
По словам доктора, полифенолы, содержащиеся в красном вине, являются мощными антиоксидантами, способными защищать клеточные мембраны, сосудистые стенки и весь организм от вредного воздействия свободных радикалов.
"Употребление красного вина может содействовать улучшению состава крови и предотвращению атеросклероза сосудов", — подчеркнула она.
"Оно также может оказать благотворное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта".
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