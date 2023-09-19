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В Милане создали математическую модель сердца для изучения болезней

2:00
Здоровье

Имитатор iHEART — это математическая и вычислительная модель человеческого сердца, разработанная в Политехническом университете Милана и предназначенная для изучения коронарных заболеваний

Что делает симулятор iHEART уникальным, так это способность объединять сложные процессы электромеханики, гемодинамики и перфузии сердца в одной платформе. Эта высокая интеграция обеспечивает невиданный биофизический уровень точности при моделировании функции сердца и связанных с ним заболеваний.

Один из наиболее инновационных аспектов данного исследования — это применение этой модели для анализа коронарных заболеваний, таких как ишемия и острый миокардиальный инфаркт. Благодаря симулятору iHEART, исследователи смогут более детально и точно изучать эти заболевания, что открывает путь к разработке новых методов лечения.

В сотрудничестве с Оспедале Сакко в Милане было создано математическое средство для оптимизации терапии кардиоресинхронизации. Это позволяет сократить время, необходимое для маппинга левого желудочка, что является необходимым этапом при имплантации устройства для кардиоресинхронизации. Это также сокращает время, проведенное пациентом во время инвазивных процедур, и помогает правильно разместить катетер для декомпенсированных пациентов.

Проект iHEART — результат многолетних исследований в рамках проекта "Интегрированное сердце" (iHEART), который руководил и координировал профессор Альфио Квартерони. Этот проект проводился с 2017 по 2023 год и целью его было создание первой всесторонней математической модели человеческого сердца и его заболеваний.

Результаты этого исследования были представлены профессором Квартерони на пленарной лекции и конференции ICIAM 2023 в Токио.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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