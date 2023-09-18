Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай представил самую передовую квантовую сеть связи, охватывающую целый город
В Екатеринбурге пожилой мужчина мастурбировал, подглядывая за детьми возле школы
"Кинопоиск" заработал треть выручки всех онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2023-го
ФАС обязала операторов связи в России не брать деньги за раздачу интернета
Балтийскому СПГ "Газпрома" понадобился третий танкер: блуждающий газовоз снова в деле
Разведка Украины отказалась платить угнавшему вертолёт предателю Кузьминову 500 тысяч долларов
Ирландский турист в Испании начал размахивать ножом из-за политического спора
Более 500 донских казаков улучшили воинские навыки в ходе военно-полевых сборов
Экс-судья Наполитано: Зеленский убивает своих же мирных граждан в Крыму и Донбассе

Фитнес-тренер рассказал, какие тренировки идеально подходят для полных людей

1:14
Здоровье

Заниматься спортом при большом весе не только можно, но и нужно. Как именно — рассказал читателям Pravda. Ru персональный тренер DDX Fitness Митино Константин Гевурков.

Фитнес-тренер рассказал, какие тренировки идеально подходят для полных людей
Фото: https://yegfitness.ca/

"Для полных людей, особенно для тех, кто давно не тренировался, на начальном этапе лучше всего подойдут кардиотренировки. Начните с ходьбы. В спортивном зале или просто прогулка — не имеет значения. Важно, чтобы это было регулярно. Начните с 15-20 минут и через месяц доведите время до часа", — отмечает эксперт.

Для кардио в зале предпочтительнее всего велотренажер или эллиптический тренажер, так как при занятиях на них нет ударной нагрузки на коленный сустав. Прыжков со скакалкой и запрыгивания на тумбы лучше избегать. В дальнейшем можно переходить на более интенсивные занятия — интервальные кардио и силовые тренировки. Силовые тренировки хороши при похудении, так как расход энергии в процессе выполнения упражнений и восстановления организма достаточно высокий.

Помимо тренировок важно помнить о нормализации питания и создания дефицита калорий. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Для людей с высоким IQ свойственны неряшливость и поздний сон — Psychology Today

Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.

PT: в США рассказали о вредных привычках людей с высоким IQ
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Стало известно, кому достанется наследство актёра Гришечкина
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
Такие известия под ночь ей ни к чему: Александра Пахмутова долгое время не знала о кончине любимого супруга
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
Последние материалы
Нутрициолог рассказала о пользе киноа для здоровья
Китай представил самую передовую квантовую сеть связи, охватывающую целый город
Фитнес-тренер рассказал, какие тренировки идеально подходят для полных людей
В Екатеринбурге пожилой мужчина мастурбировал, подглядывая за детьми возле школы
"Кинопоиск" заработал треть выручки всех онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2023-го
ФАС обязала операторов связи в России не брать деньги за раздачу интернета
Балтийскому СПГ "Газпрома" понадобился третий танкер: блуждающий газовоз снова в деле
Разведка Украины отказалась платить угнавшему вертолёт предателю Кузьминову 500 тысяч долларов
Ирландский турист в Испании начал размахивать ножом из-за политического спора
Психолог: "Диснеевские принцессы влияют на самооценку ребёнка"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников