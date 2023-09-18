Фитнес-тренер рассказал, какие тренировки идеально подходят для полных людей

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заниматься спортом при большом весе не только можно, но и нужно. Как именно — рассказал читателям Pravda. Ru персональный тренер DDX Fitness Митино Константин Гевурков.

Фото: https://yegfitness.ca/

"Для полных людей, особенно для тех, кто давно не тренировался, на начальном этапе лучше всего подойдут кардиотренировки. Начните с ходьбы. В спортивном зале или просто прогулка — не имеет значения. Важно, чтобы это было регулярно. Начните с 15-20 минут и через месяц доведите время до часа", — отмечает эксперт.

Для кардио в зале предпочтительнее всего велотренажер или эллиптический тренажер, так как при занятиях на них нет ударной нагрузки на коленный сустав. Прыжков со скакалкой и запрыгивания на тумбы лучше избегать. В дальнейшем можно переходить на более интенсивные занятия — интервальные кардио и силовые тренировки. Силовые тренировки хороши при похудении, так как расход энергии в процессе выполнения упражнений и восстановления организма достаточно высокий.

Помимо тренировок важно помнить о нормализации питания и создания дефицита калорий.

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