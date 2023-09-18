Иммунолог: штамм ковида "Пирола" хорошо обходит ранее приобретенный иммунитет

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый штамм коронавируса, известный как "Пирола", по информации врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, обладает способностью избегать иммунитета, который может быть получен после перенесенной болезни. Этот штамм вызывает опасения о возможном увеличении числа заболевших.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Болибок также отметил, что, хотя говорить о новой волне заболеваемости еще рано, он ощущает начало этой волны и предполагает, что в ближайшие две-три недели заболеваемость будет расти, а затем достигнет своего пика.

Эксперт подчеркнул, что штамм "Пирола" стал доминирующим вместо предыдущих штаммов "Эрис" и "Эрида" и уже вызвал вспышки заболеваемости в нескольких странах северного полушария.

Он также предупредил, что коронавирус имеет потенциал для множества мутаций, и невозможно точно предсказать, как эти мутации могут повлиять на заразность и тяжесть заболевания.

Важно отметить, что ученые пока не рассматривают "Пиролу" как причину новой волны "Омикрона". Люди, переболевшие предыдущими вариантами "Омикрона", обычно сохраняют иммунитет, и паника по поводу тяжелых форм заболевания вызванных "Пиролой" не оправдана.

Меры предосторожности, такие как использование масок и соблюдение гигиенических мер, все же могут быть рекомендованы в некоторых случаях, особенно в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Людям с хроническими заболеваниями следует уделять особое внимание своему здоровью и при необходимости принимать рекомендуемые медицинские препараты.

На введение масочного режима в российских регионах в связи с "Пиролой" решение будет принято ближе к зиме и будет зависеть от динамики заболеваемости. Важно оставаться внимательными к рекомендациям здравоохранительных органов и следить за новостями о развитии ситуации, как сообщает Москва 24.

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