Психотерапевт Занников объяснил, как отличить осеннюю хандру от депрессии

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением осени многие россияне столкнулись с ухудшением своего самочувствия и появлением депрессивного состояния. Психолог и психотерапевт Тамерлан Занников поделился с "Радио 1" советами о том, как отличить осеннюю хандру от клинической депрессии.

Фото: openverse

По мнению эксперта, осеннее ухудшение настроения является типичным явлением для большинства людей. Это обусловлено изменением погодных условий, окраской листьев и началом учебного года. Тем не менее, депрессию можно выделить по следующим пяти признакам:

Бессонница : человек испытывает затруднения с засыпанием.

: человек испытывает затруднения с засыпанием. Мыслительные процессы : у человека возникают навязчивые мысли, которые не покидают его и мешают сосредотачиваться.

: у человека возникают навязчивые мысли, которые не покидают его и мешают сосредотачиваться. Физические симптомы : возможно появление дрожи в глазах и губах, а также периоды апатии и невроза.

: возможно появление дрожи в глазах и губах, а также периоды апатии и невроза. Аппетит : у человека может возникнуть частичная или полная потеря аппетита.

: у человека может возникнуть частичная или полная потеря аппетита. Эмоциональное состояние: человек становится вялым и перестает реагировать на внешние стимулы, утрачивает интерес к хобби и перестает радоваться подаркам, близким людям или работе.

В отличие от осенней хандры, при депрессии человек может испытывать значительные трудности в выполнении обычных повседневных задач.

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Как победить ОСЕННЮЮ ХАНДРУ?