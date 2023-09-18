С наступлением осени многие россияне столкнулись с ухудшением своего самочувствия и появлением депрессивного состояния. Психолог и психотерапевт Тамерлан Занников поделился с "Радио 1" советами о том, как отличить осеннюю хандру от клинической депрессии.
По мнению эксперта, осеннее ухудшение настроения является типичным явлением для большинства людей. Это обусловлено изменением погодных условий, окраской листьев и началом учебного года. Тем не менее, депрессию можно выделить по следующим пяти признакам:
В отличие от осенней хандры, при депрессии человек может испытывать значительные трудности в выполнении обычных повседневных задач.
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