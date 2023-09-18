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Психотерапевт Занников объяснил, как отличить осеннюю хандру от депрессии

1:25
Здоровье

С наступлением осени многие россияне столкнулись с ухудшением своего самочувствия и появлением депрессивного состояния. Психолог и психотерапевт Тамерлан Занников поделился с "Радио 1" советами о том, как отличить осеннюю хандру от клинической депрессии.

Психотерапевт Занников объяснил, как отличить осеннюю хандру от депрессии
Фото: openverse

По мнению эксперта, осеннее ухудшение настроения является типичным явлением для большинства людей. Это обусловлено изменением погодных условий, окраской листьев и началом учебного года. Тем не менее, депрессию можно выделить по следующим пяти признакам:

  • Бессонница: человек испытывает затруднения с засыпанием.
  • Мыслительные процессы: у человека возникают навязчивые мысли, которые не покидают его и мешают сосредотачиваться.
  • Физические симптомы: возможно появление дрожи в глазах и губах, а также периоды апатии и невроза.
  • Аппетит: у человека может возникнуть частичная или полная потеря аппетита.
  • Эмоциональное состояние: человек становится вялым и перестает реагировать на внешние стимулы, утрачивает интерес к хобби и перестает радоваться подаркам, близким людям или работе.

В отличие от осенней хандры, при депрессии человек может испытывать значительные трудности в выполнении обычных повседневных задач.

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Как победить ОСЕННЮЮ ХАНДРУ?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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