Эндокринолог Прохорова назвала жажду главным симптомом начинающегося диабета

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе прямого эфира, посвящённого сахарному диабету, эндокринолог КДЦ на Пресне Юлия Прохорова выделила несколько основных симптомов, которые могут указывать на наличие этого заболевания. Об этом она рассказала "МК".

Фото: https://i.thehealthypost.com/

Медик отметила, что сахарный диабет может не вызывать дискомфорта и долгое время протекать без проявления симптомов. Однако есть несколько характерных признаков, на которые следует обратить внимание. Один из основных симптомов диабета — это сухость во рту и постоянная жажда, из-за чего пациенты начинают употреблять большое количество жидкости, иногда до пяти литров в день.

Ещё одним логичным симптомом является учащённое мочеиспускание. Кроме того, часто пациенты могут столкнуться с зудом кожи, и это тоже может свидетельствовать о наличии диабета.

Важно также отметить, что питание играет важную роль в жизни человека с сахарным диабетом.

"Сладкие напитки и пища, быстрые углеводы — то, что в приоритете у человека с сахарным диабетом в плане питания", — сообщила Прохорова.

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