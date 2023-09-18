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Эндокринолог Прохорова назвала жажду главным симптомом начинающегося диабета

1:10
Здоровье

В ходе прямого эфира, посвящённого сахарному диабету, эндокринолог КДЦ на Пресне Юлия Прохорова выделила несколько основных симптомов, которые могут указывать на наличие этого заболевания. Об этом она рассказала "МК".

Эндокринолог Прохорова назвала жажду главным симптомом начинающегося диабета
Фото: https://i.thehealthypost.com/

Медик отметила, что сахарный диабет может не вызывать дискомфорта и долгое время протекать без проявления симптомов. Однако есть несколько характерных признаков, на которые следует обратить внимание. Один из основных симптомов диабета — это сухость во рту и постоянная жажда, из-за чего пациенты начинают употреблять большое количество жидкости, иногда до пяти литров в день.

Ещё одним логичным симптомом является учащённое мочеиспускание. Кроме того, часто пациенты могут столкнуться с зудом кожи, и это тоже может свидетельствовать о наличии диабета.

Важно также отметить, что питание играет важную роль в жизни человека с сахарным диабетом.

"Сладкие напитки и пища, быстрые углеводы — то, что в приоритете у человека с сахарным диабетом в плане питания", — сообщила Прохорова.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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