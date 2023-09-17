Стоматолог Харисова: "Никогда не оставляйте зубную щетку в ванной"

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сохранение зубной щетки в ванной комнате может создать потенциальные гигиенические проблемы, однако степень риска может варьировать в зависимости от конкретных условий ванной и ваших привычек. Для многих людей удобно хранить зубную щетку в ванной, так как они обычно чистят зубы именно здесь, сообщает MEDIKFORUM. RU. Однако врач-стоматолог Харисова Анна предупреждает, что ванная может быть источником "частиц фекалий", которые могут попасть на вашу щетку/

Фото: openverse.org

Чтобы уменьшить риск заражения зубной щетки микробами, можно придерживаться следующих рекомендаций:

Тщательно промывайте щетку перед использованием: Перед использованием щетку следует хорошо ополоснуть под проточной водой, чтобы избавиться от возможных загрязнений.

Храните вертикально и отдельно: Поставьте щетку вертикально в подставку или стакан, чтобы она могла хорошо высохнуть на воздухе. Убедитесь, что она не касается других зубных щеток, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Регулярно меняйте щетку: Зубные щетки следует заменять каждые три-четыре месяца или даже чаще, если щетинки изношены. Это поможет обеспечить эффективное и гигиеничное чистка.

Закрывайте крышку унитаза: Если у вас есть такая возможность, закрывайте крышку унитаза перед смывом, чтобы минимизировать распространение микробов в воздухе.

Используйте чехол для щетки: Рассмотрите возможность использования чехла для зубной щетки, который обеспечит вентиляцию и защитит ее от загрязнений в ванной.

Регулярная уборка: Постоянно чистите держатель или стакан для зубной щетки, чтобы предотвратить накопление бактерий и плесени.

Идеальным местом для хранения зубной щетки, согласно стоматологам, было бы сухое место вне ванной комнаты, такое как спальня или специальный шкаф для зубных щеток. Если вам необходимо хранить ее в ванной, старайтесь держать щетку как можно дальше от туалета и соблюдать вышеуказанные рекомендации, чтобы уменьшить риск заражения.

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