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Гастроэнтеролог Кашух объяснила, когда переедание — симптом болезни

2:59
Здоровье

Переедание может привести к различным проблемам со здоровьем, и важно понимать, почему это происходит и как с этим бороться. Вот несколько советов от врача:

Гастроэнтеролог Кашух объяснила, когда переедание — симптом болезни
Фото: "Healthy Food Paleo Diet Primal Eating - Must link to https://thoroughlyreviewed.com" by ThoroughlyReviewed is licensed under CC BY 2.0.
  • Психологические факторы: Многие люди переедают из-за психологических факторов. Они могут использовать пищу, чтобы справиться со стрессом, одиночеством, тревогой или грустью. Еда может стать наградой или формой развлечения, что приводит к чрезмерному потреблению, выходящему за рамки потребностей организма в питании.
  • Не прислушиваясь к сигналам организма: Некоторые люди могут не обращать внимания на сигналы своего организма о голоде и сытости. Они могут бездумно доедать то, что лежит у них на тарелке, или продолжать есть по привычке, даже когда они больше не голодны.
  • Социальное переедание: Социальные нормы и семейные привычки могут способствовать перееданию. Бывает непросто удержаться от дополнительных порций или десертов, когда принято плотно обедать в компании семьи или друзей.
  • Соблюдение диеты: Ограничительные диеты могут привести к перееданию. После периодов строгой диеты или лишения пищи люди могут испытывать тягу к еде и предаваться перееданию, как только они позволяют себе есть более свободно.
  • Физиологические факторы: Переедание также может быть симптомом лежащих в основе физиологических проблем. Недостаток сна, обезвоживание и гормональный дисбаланс из-за таких состояний, как проблемы с щитовидной железой или синдром поликистозных яичников, могут привести к повышенному аппетиту и перееданию.

Чтобы бороться с перееданием, важно выработать здоровые пищевые привычки:

  • Обращайте внимание на сигналы голода и сытости.
  • Наслаждайтесь вкусом, запахом и текстурой вашей еды.
  • Избегайте отвлекающих факторов, таких как просмотр телевизора или чтение во время еды.
  • Соблюдайте регулярное время приема пищи.
  • Избегайте строгих диет и чрезмерно маленьких размеров порций.
  • Кроме того, потребление медленных углеводов (таких как цельные злаки) и продуктов, богатых клетчаткой (содержащихся во фруктах и овощах), может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить внезапные всплески голода.

Крайне важно заботиться о своих эмоциональных потребностях, не прибегая к еде. Участие в общественной деятельности, поиск новых форм отдыха, борьба со стрессом с помощью таких занятий, как медитация или физические упражнения, а также обращение за поддержкой к психологу или диетологу, когда это необходимо, — все это может помочь решить проблему переедания.

Также важно устранить любые сопутствующие заболевания, которые могут способствовать перееданию, проконсультировавшись с медицинским работником.

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Компульсивное переедание: ✅ лечение, симптомы и признаки
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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