Гастроэнтеролог Кашух объяснила, когда переедание — симптом болезни

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Переедание может привести к различным проблемам со здоровьем, и важно понимать, почему это происходит и как с этим бороться. Вот несколько советов от врача:

Фото: "Healthy Food Paleo Diet Primal Eating - Must link to https://thoroughlyreviewed.com" by ThoroughlyReviewed is licensed under CC BY 2.0.

Психологические факторы : Многие люди переедают из-за психологических факторов. Они могут использовать пищу, чтобы справиться со стрессом, одиночеством, тревогой или грустью. Еда может стать наградой или формой развлечения, что приводит к чрезмерному потреблению, выходящему за рамки потребностей организма в питании.

: Многие люди переедают из-за психологических факторов. Они могут использовать пищу, чтобы справиться со стрессом, одиночеством, тревогой или грустью. Еда может стать наградой или формой развлечения, что приводит к чрезмерному потреблению, выходящему за рамки потребностей организма в питании. Не прислушиваясь к сигналам организма : Некоторые люди могут не обращать внимания на сигналы своего организма о голоде и сытости. Они могут бездумно доедать то, что лежит у них на тарелке, или продолжать есть по привычке, даже когда они больше не голодны.

: Некоторые люди могут не обращать внимания на сигналы своего организма о голоде и сытости. Они могут бездумно доедать то, что лежит у них на тарелке, или продолжать есть по привычке, даже когда они больше не голодны. Социальное переедание: Социальные нормы и семейные привычки могут способствовать перееданию. Бывает непросто удержаться от дополнительных порций или десертов, когда принято плотно обедать в компании семьи или друзей.

Социальные нормы и семейные привычки могут способствовать перееданию. Бывает непросто удержаться от дополнительных порций или десертов, когда принято плотно обедать в компании семьи или друзей. Соблюдение диеты : Ограничительные диеты могут привести к перееданию. После периодов строгой диеты или лишения пищи люди могут испытывать тягу к еде и предаваться перееданию, как только они позволяют себе есть более свободно.

: Ограничительные диеты могут привести к перееданию. После периодов строгой диеты или лишения пищи люди могут испытывать тягу к еде и предаваться перееданию, как только они позволяют себе есть более свободно. Физиологические факторы: Переедание также может быть симптомом лежащих в основе физиологических проблем. Недостаток сна, обезвоживание и гормональный дисбаланс из-за таких состояний, как проблемы с щитовидной железой или синдром поликистозных яичников, могут привести к повышенному аппетиту и перееданию.

Чтобы бороться с перееданием, важно выработать здоровые пищевые привычки:

Обращайте внимание на сигналы голода и сытости.

Наслаждайтесь вкусом, запахом и текстурой вашей еды.

Избегайте отвлекающих факторов, таких как просмотр телевизора или чтение во время еды.

Соблюдайте регулярное время приема пищи.

Избегайте строгих диет и чрезмерно маленьких размеров порций.

Кроме того, потребление медленных углеводов (таких как цельные злаки) и продуктов, богатых клетчаткой (содержащихся во фруктах и овощах), может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшить внезапные всплески голода.

Крайне важно заботиться о своих эмоциональных потребностях, не прибегая к еде. Участие в общественной деятельности, поиск новых форм отдыха, борьба со стрессом с помощью таких занятий, как медитация или физические упражнения, а также обращение за поддержкой к психологу или диетологу, когда это необходимо, — все это может помочь решить проблему переедания.

Также важно устранить любые сопутствующие заболевания, которые могут способствовать перееданию, проконсультировавшись с медицинским работником.

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