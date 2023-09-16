Гинеколог Уланкина: опасно ли воздержание от секса для здоровья

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди рассматривают секс как средство хорошего самочувствия, полагая, что длительное воздержание может иметь последствия для психического и физического здоровья. Однако идея о том, что длительное половое воздержание обязательно приводит к проблемам со здоровьем, является предметом споров, по словам врача Ольги Уланкиной, гинеколога, специализирующегося на акушерстве.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Ольга Уланкина объясняет, что половое воздержание у женщин обычно не связано напрямую с развитием определенных гинекологических заболеваний, таких как эндометриоз, кисты, полипы или выпадение (опущение органов малого таза). Эти состояния чаще связаны с другими факторами, такими как трудные роды, большие дети или аномалии соединительной ткани. Наличие или отсутствие регулярной интимной жизни не оказывает существенного влияния на эти проблемы.

Однако Ольга Уланкина подчеркивает, что сексуальная близость может положительно повлиять на общее самочувствие и настроение женщин. Регулярный половой акт укрепляет иммунную систему и способствует выработке гормонов, таких как окситоцин, дофамин и серотонин, которые отвечают за чувство близости, радости и счастья. Кроме того, половые гормоны, выделяемые во время полового акта, такие как эстроген и тестостерон, могут оказывать благотворное влияние на здоровье, красоту кожи, сердечно-сосудистую систему, силу и другие аспекты.

У мужчин длительное половое воздержание может иметь более серьезные последствия. Это может вызвать такие проблемы, как застой секреции предстательной железы, боль в области таза, боль в яичках и чувство тяжести в паху. Регулярность половых сношений важна для мужского здоровья, так как способствует профилактике простатита, везикулита и орхита, а также способствует общему самочувствию, качественному сну и чувству удовлетворенности жизнью.

Ольга Уланкина рекомендует мастурбацию как способ уменьшить негативные последствия воздержания у мужчин. Однако она подчеркивает, что это не отменяет преимуществ секса с любимым партнером.

Таким образом, секс, особенно с любимым партнером, может оказать положительное влияние на самочувствие и настроение, но представление о том, что отсутствие секса автоматически приводит к проблемам со здоровьем, преувеличено. Другие факторы, такие как образ жизни, стресс, недостаток сна, диета и вредные привычки, часто оказывают более значительное влияние на общее состояние здоровья. Поэтому важно не искать партнера исключительно "для здоровья".

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Что происходит с нашим телом, когда нет секса? Так ли полезно воздержание, как о нем думают?