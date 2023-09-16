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Психолог Келли: 5 признаков, что человек вам точно завидует

2:19
Здоровье

Зависть может быть трудной эмоцией для обнаружения, поскольку она часто скрывается за фасадом дружелюбного поведения. Однако, по словам психолога и психотерапевта Лиз Келли, есть признаки, которые могут свидетельствовать о чьей-то зависти:

Психолог Келли: 5 признаков, что человек вам точно завидует
Фото: openverse

Жалобы на несправедливость: Завистливые люди часто обвиняют жизнь в несправедливости и могут постоянно обвинять внешние факторы в своих бедах и неудачах вместо того, чтобы брать на себя ответственность за собственные действия.

Соперничество или попытка затмить: Завистливые люди могут попытаться преуменьшить ваши успехи, преуменьшая их или обесценивая ваши достижения. Они могут постоянно подчеркивать свои собственные достижения, чтобы затмить ваши.

Чрезмерная критика: Завистливые люди склонны критиковать ваши решения, действия и выбор, даже если эти решения не оказывают на них прямого влияния. Они изо всех сил пытаются найти радость в ваших успехах и вместо этого могут критиковать ваши достижения.

Двусмысленные комплименты: Завистливые люди могут делать комплименты, в которых присутствует скрытая критика. Например, они могут похвалить ваш дом, одновременно указывая на его недостатки.

Избегание: Если кто-то внезапно начинает избегать вас или часто отклоняет приглашения встретиться после того, как вы добились успеха, это может свидетельствовать о том, что он испытывает сильные эмоции, связанные с завистью, и предпочитает дистанцироваться.

Важно понимать, что зависть часто проистекает из собственной неуверенности человека и низкой самооценки. Люди с внешним локусом контроля, которые склонны винить в своих проблемах внешние факторы, более склонны испытывать зависть. С другой стороны, люди с внутренним локусом контроля берут на себя ответственность за свои действия и с большей вероятностью сосредоточатся на личностном росте и успехе.

Завистью можно управлять и уменьшать ее с помощью техник осознанности, постановки целей и самосознания. Развитие более сильного внутреннего локуса контроля также может помочь людям преодолеть зависть и стать более ответственными и дисциплинированными в различных сферах жизни.

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Как начать разбираться в людях // ТОП 5 признаков того, что вам завидуют другие люди
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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