Россиянка Елизавета Бурцева перенесла два года назад трансплантацию костного мозга. У неё диагностировали острый лейкоз. Что помогло ей выжить, женщина рассказала в беседе с РИА Новости.
По её словам, случилось всё неожиданно. Она ехала с детьми на велосипеде и сильно ударилась. На месте удара возник большой синяк, но этому Елизавета не придала значения. Из носа потом всю ночь шла кровь, а через три дня она попала в больницу, где сразу поставили диагноз.
"Болезнь развивалась стремительно, и если бы меня не госпитализировали вовремя, то я бы умерла", — отметила пациентка.
Врачи, изучив анализы, сообщили ей, что необходима трансплантация костного мозга, иначе шансов выжить нет.
Неродственного донора пришлось искать в регистре. По результатам типирования определили четырёх человек. Больше всего совпадений было со студенткой из Нижнего Новгорода, совершенно случайно оказавшейся в системе. Операция прошла успешно.
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