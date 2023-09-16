РИАН: россиянка с раком крови рассказала, что помогло ей выжить

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россиянка Елизавета Бурцева перенесла два года назад трансплантацию костного мозга. У неё диагностировали острый лейкоз. Что помогло ей выжить, женщина рассказала в беседе с РИА Новости.

Фото: openverse

По её словам, случилось всё неожиданно. Она ехала с детьми на велосипеде и сильно ударилась. На месте удара возник большой синяк, но этому Елизавета не придала значения. Из носа потом всю ночь шла кровь, а через три дня она попала в больницу, где сразу поставили диагноз.

"Болезнь развивалась стремительно, и если бы меня не госпитализировали вовремя, то я бы умерла", — отметила пациентка.

Врачи, изучив анализы, сообщили ей, что необходима трансплантация костного мозга, иначе шансов выжить нет.

Неродственного донора пришлось искать в регистре. По результатам типирования определили четырёх человек. Больше всего совпадений было со студенткой из Нижнего Новгорода, совершенно случайно оказавшейся в системе. Операция прошла успешно.

Ранее онколог Максим Астраханцев рассказал, кому грозит рак щитовидной железы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ - Острый миелобластный и лимфобластый лейкоз