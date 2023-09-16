Ярославские врачи: у людей, злоупотребляющих алкоголем, имеется общая черта во внешности

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи в Ярославском кожно-венерологическом диспансере подчёркивают, что алкоголь оказывает вредное воздействие на все органы и системы организма. Они утверждают, что у человека, злоупотребляющего спиртными напитками, можно наблюдать ряд характерных признаков на коже. К ним относятся сухость, дряблость, отёки, пористость, проявление акне.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Специалисты объясняют, что алкоголь ускоряет процесс старения кожи, так как нарушает метаболизм витаминов, ответственных за её молодость.

"Спиртные напитки повышают проницаемость капилляров и повреждают сосуды. Кожа теряет воду, которая задерживается в подкожной клетчатке. Отсюда и отёки", — объяснили специалисты в беседе с 76.ru.

Врачи также отмечают, что время, необходимое для восстановления кожи после отказа от алкоголя, индивидуально. Если речь идёт об отёках, то кожа может приобрести здоровый вид за несколько дней. Однако для восстановления тонуса и эластичности нужно полгода.

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