Диетолог Кабанов назвал лучшую диету для профилактики болезней сердца

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог-консультант Алексей Кабанов и нутрициолог Елена Желянина считают, что скандинавская диета является оптимальной для профилактики инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний, как сообщает aif.ru.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Кабанов отмечает, что в Скандинавии за последние двадцать лет количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний сократилось восемь раз. Это объясняется тем, что жители северных стран значительно уменьшили потребление сливочного масла, жареных блюд и жирного мяса в своем рационе.

Скандинавская диета представляет собой комбинацию средиземноморской и палеодиеты, с акцентом на местных продуктах, поясняет нутрициолог Желянина. Она подчеркивает, что преимуществами этой системы питания является исключение полуфабрикатов и переработанных продуктов, а также добавление в рацион качественных местных продуктов.

Одним из основных источников белка в скандинавской диете, по словам Желяниной, является жирная рыба, богатая Омега-3 жирными кислотами, которые благоприятно воздействуют на сердце, снижают воспаление и поддерживают работу мозга.

Желянина также рекомендует включать в рацион северные ягоды, такие как брусника, голубика и клюква, а также различные корнеплоды, зелень, салат и капусту, которые обладают противовоспалительными свойствами. Важно также употреблять орехи, семена и растительные масла в умеренных количествах.

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СКАНДИНАВСКАЯ ДИЕТА / ПОХУДЕНИЕ