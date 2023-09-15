Фармацевтическая компания Moderna разработала вакцину против нового штамма COVID-19

Одобрена вакцина от COVID-19 от компании Moderna (Spikevax), направленная против штамма Omicron XBB 1.5, сегодня получила разрешение от Медицинского и фармацевтического регуляторного агентства (MHRA) после того, как было установлено, что она соответствует стандартам безопасности, качества и эффективности, установленным регулятором Великобритании.
Вакцина одобрена для использования лицами старше 6 месяцев.
Адаптированная вакцина действует так же, как и оригинальная, стимулируя иммунную систему (естественную защиту организма) к производству антител и кровяных клеток, которые борются с вирусом и обеспечивают защиту от COVID-19. Все одобренные адаптированные вакцины от COVID-19 способствуют усилению защиты, полученной после ранее проведенных прививок, и обеспечивают долгосрочную защиту от тяжелых форм болезни COVID-19.
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