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Оральный секс может вызвать рак горла

2:24
Здоровье

За последние два десятилетия в западном мире произошел стремительный и тревожный всплеск заболеваемости раком горла, который некоторые даже называют эпидемией. Этот всплеск объясняется, прежде всего, значительным увеличением числа случаев рака ротоглотки — особого вида рака горла, поражающего миндалины и заднюю стенку глотки.

Оральный секс может вызвать рак горла
Фото: Openverse

Основным виновником этого рака является вирус папилломы человека (ВПЧ), тот же самый вирус, который вызывает рак шейки матки. Удивительно, но в настоящее время рак ротоглотки превзошел рак шейки матки по распространенности как в США, так и в Великобритании.

ВПЧ — это вирус, передающийся половым путем, и основным фактором риска развития рака ротоглотки является количество сексуальных партнеров, особенно при оральном сексе. Как ни странно, вероятность развития рака ротоглотки у лиц, имеющих шесть и более оральных партнеров в течение жизни, в 8,5 раза выше по сравнению с теми, кто не занимается оральным сексом.

Поведенческие исследования показали, что в некоторых странах оральный секс является весьма распространенным явлением. Так, в исследовании, проведенном в Великобритании с участием почти 1000 человек, перенесших тонзиллэктомию по нераковым причинам, 80% взрослых сообщили, что в какой-то момент своей жизни занимались оральным сексом.

Тем не менее лишь у небольшой части этих людей впоследствии развивается рак ротоглотки, и причины такого несоответствия остаются неясными. Преобладает гипотеза, согласно которой большинство людей заражаются ВПЧ, но успешно очищают свой организм. Однако некоторым не удается избавиться от инфекции, возможно, из-за дефицита иммунной системы. В этих случаях вирус сохраняется и в конце концов встраивается в ДНК хозяина в случайных местах, некоторые из которых могут вызвать трансформацию клеток хозяина в раковые.

В целях профилактики рака шейки матки во многих странах проводится вакцинация девушек против ВПЧ. Последние данные, хотя и не окончательные, свидетельствуют о том, что эта вакцинация может быть эффективна и для профилактики ВПЧ-инфекции в полости рта.

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Можно ли заразиться через оральный половой контакт // В чём опасность
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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