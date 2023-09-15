За последние два десятилетия в западном мире произошел стремительный и тревожный всплеск заболеваемости раком горла, который некоторые даже называют эпидемией. Этот всплеск объясняется, прежде всего, значительным увеличением числа случаев рака ротоглотки — особого вида рака горла, поражающего миндалины и заднюю стенку глотки.
Основным виновником этого рака является вирус папилломы человека (ВПЧ), тот же самый вирус, который вызывает рак шейки матки. Удивительно, но в настоящее время рак ротоглотки превзошел рак шейки матки по распространенности как в США, так и в Великобритании.
ВПЧ — это вирус, передающийся половым путем, и основным фактором риска развития рака ротоглотки является количество сексуальных партнеров, особенно при оральном сексе. Как ни странно, вероятность развития рака ротоглотки у лиц, имеющих шесть и более оральных партнеров в течение жизни, в 8,5 раза выше по сравнению с теми, кто не занимается оральным сексом.
Поведенческие исследования показали, что в некоторых странах оральный секс является весьма распространенным явлением. Так, в исследовании, проведенном в Великобритании с участием почти 1000 человек, перенесших тонзиллэктомию по нераковым причинам, 80% взрослых сообщили, что в какой-то момент своей жизни занимались оральным сексом.
Тем не менее лишь у небольшой части этих людей впоследствии развивается рак ротоглотки, и причины такого несоответствия остаются неясными. Преобладает гипотеза, согласно которой большинство людей заражаются ВПЧ, но успешно очищают свой организм. Однако некоторым не удается избавиться от инфекции, возможно, из-за дефицита иммунной системы. В этих случаях вирус сохраняется и в конце концов встраивается в ДНК хозяина в случайных местах, некоторые из которых могут вызвать трансформацию клеток хозяина в раковые.
В целях профилактики рака шейки матки во многих странах проводится вакцинация девушек против ВПЧ. Последние данные, хотя и не окончательные, свидетельствуют о том, что эта вакцинация может быть эффективна и для профилактики ВПЧ-инфекции в полости рта.
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