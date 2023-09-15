Врач-гастроэнтеролог Пустовит назвала распространённые осенью болезни

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осень — это период, когда наряду с традиционным увеличением заболеваемости простудами, поликлиники заполняются пациентами с обострениями различных хронических заболеваний.

Фото: Openverse

Список патологий, которые могут обостриться осенью, обширен и разнообразен, но среди них есть болезни, которые чаще всего возникают именно в этот период. Эту тему осветила врач-гастроэнтеролог и гепатолог клиники "АБИА", Екатерина Пустовит.

Самой распространенной осенней патологией является так называемая "осенняя простуда", включающая в себя острые респираторные заболевания (ОРЗ) и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). В случае благоприятного исхода, симптомы обычно снимаются сами в течение 5-7 дней, требуется только теплое одеяло, большое количество жидкости и забота близких.

Однако при наличии хронических заболеваний ЛОР-органов, вероятно, ситуация может ухудшиться и потребовать более серьезного вмешательства. К числу таких заболеваний, которые могут обостриться в это время, относятся:

Хронический ринит

Тонзиллит

Рецидивирующий гайморит/синусит

Отит

Чтобы избежать обострения, следует избегать переохлаждения в осенний период, стараться не подвергать себя холодным ветрам и сырости, а при первых признаках болезни немедленно начинать лечение.

В некоторых случаях может потребоваться профилактический курс иммуномодулирующих препаратов перед началом сезона обострений, и это стоит обсудить заранее с вашим лечащим врачом.

Разумная профилактика и здравый образ жизни могут помочь избежать многих проблем. Не забывайте также своевременно посещать врачей для профилактических осмотров, диагностических и терапевтических мероприятий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Самые распространенные осенние болезни - как избежать и профилактика