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Врач-гастроэнтеролог Пустовит назвала распространённые осенью болезни

1:53
Здоровье

Осень — это период, когда наряду с традиционным увеличением заболеваемости простудами, поликлиники заполняются пациентами с обострениями различных хронических заболеваний.

Врач-гастроэнтеролог Пустовит назвала распространённые осенью болезни
Фото: Openverse

Список патологий, которые могут обостриться осенью, обширен и разнообразен, но среди них есть болезни, которые чаще всего возникают именно в этот период. Эту тему осветила врач-гастроэнтеролог и гепатолог клиники "АБИА", Екатерина Пустовит.

Самой распространенной осенней патологией является так называемая "осенняя простуда", включающая в себя острые респираторные заболевания (ОРЗ) и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). В случае благоприятного исхода, симптомы обычно снимаются сами в течение 5-7 дней, требуется только теплое одеяло, большое количество жидкости и забота близких.

Однако при наличии хронических заболеваний ЛОР-органов, вероятно, ситуация может ухудшиться и потребовать более серьезного вмешательства. К числу таких заболеваний, которые могут обостриться в это время, относятся:

  • Хронический ринит
  • Тонзиллит
  • Рецидивирующий гайморит/синусит
  • Отит

Чтобы избежать обострения, следует избегать переохлаждения в осенний период, стараться не подвергать себя холодным ветрам и сырости, а при первых признаках болезни немедленно начинать лечение.

В некоторых случаях может потребоваться профилактический курс иммуномодулирующих препаратов перед началом сезона обострений, и это стоит обсудить заранее с вашим лечащим врачом.

Разумная профилактика и здравый образ жизни могут помочь избежать многих проблем. Не забывайте также своевременно посещать врачей для профилактических осмотров, диагностических и терапевтических мероприятий.

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Самые распространенные осенние болезни - как избежать и профилактика
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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