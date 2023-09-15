Диетолог Гинзбург: Мясо краба замедлит старение

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мясо краба действительно содержит ряд полезных элементов, которые могут оказать положительное воздействие на организм. Эти элементы включают в себя жирные кислоты, цинк и витамин D. Жирные кислоты, такие как Омега-3, могут способствовать здоровью мозга и сердечно-сосудистой системы.

Фото: Wikipedia

Витамин D важен для поддержания здоровья костей и имеет влияние на нервную систему, защищая от некоторых заболеваний, таких как депрессия и болезнь Альцгеймера.

Кроме того, морепродукты, включая крабовое мясо, богаты йодом, селеном и цинком, которые играют важную роль в общем здоровье и жизнедеятельности организма. Йод, например, необходим для правильной работы щитовидной железы.

Важно помнить, что питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Включение морепродуктов, таких как крабовое мясо, в рацион питания может быть полезным для обогащения его полезными элементами, но оно должно дополняться другими продуктами, чтобы обеспечить полноценное питание.

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