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Нездоровые закуски могут свести на нет пользу здорового питания

1:57
Здоровье

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследование, в результате которого они выяснили, что 25% людей снижают пользу здорового питания из-за нездоровых перекусов, что может увеличить риск развития инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование было опубликовано в European Journal of Nutrition.

Нездоровые закуски могут свести на нет пользу здорового питания
Фото: https://fruitgrowers.com/information-on-walnut-pests/

Ученые проанализировали пищевые привычки 854 человек, участвовавших в исследовании ZOE PREDICT. Около четверти (26%) из них сообщили, что придерживаются здорового питания, но при этом до 25% их суточной калорийной потребности приходится на вредные закуски. Эти закуски включали в себя продукты с высокой степенью переработки и сладости, такие как торты, пироги, сухие завтраки, печенье и мороженое. У этой группы людей был повышен риск ожирения, высокого уровня холестерина, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Те, кто употреблял чаще качественные перекусы, такие как орехи и свежие фрукты, имели более здоровый вес по сравнению с теми, кто не перекусывал вообще или употреблял нездоровую пищу. Также у них было лучшее метаболическое здоровье, с более низкими уровнями сахара и холестерина в крови.

Анализ также выявил, что перекусы после 21:00 часа связаны с менее благоприятными показателями крови, вероятно, из-за более калорийной пищи с высоким содержанием жира и сахара, которую участники употребляли в это время.

Исследователи заключили, что замена нездоровых перекусов, таких как печенье, чипсы и пирожные, на полезные фрукты и орехи может быть простым способом улучшить свое здоровье, учитывая, что почти каждый из нас перекусывает, и перекусы составляют значительную долю ежедневного рациона.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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