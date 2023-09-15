В Удмуртии каждый день фиксируют около 25 случаев заражения ковидом

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневно в Удмуртии регистрируют случаи заболевания коронавирусной инфекцией у примерно 25 человек. Эту информацию предоставила пресс-служба минздрава Удмуртии.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

"Мы ежедневно выявляем примерно 20-25 случаев COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 222 человека с легкой или средней степенью тяжести заболевания, 7 человек находятся на стационарном лечении. Общая ситуация стабильная и находится под контролем", — сообщила замминистра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко.

По ее словам, на территории региона продолжает циркулировать вариант коронавируса "омикрон".

В Удмуртии также отмечается сезонное увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), при этом случаев гриппа пока не зарегистрировано.

Большинство случаев ОРВИ проявляются в легкой и средней форме, и пока нет информации о тяжелых случаях. Это типичное увеличение заболеваемости, связанное с началом учебного года, и наибольший рост ожидается в октябре, по словам замминистра.

Согласно данным оперативного штаба России по борьбе с COVID-19, заболеваемость коронавирусной инфекцией в стране увеличилась на почти 50% с 4 по 10 сентября. Госпитализированы 1636 человек при 7688 выявленных случаях за этот период, сообщает udm-info.ru.

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