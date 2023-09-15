Врач-онколог Карасёв: симптом рака появляется через два часа после еды

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург-онколог и кандидат медицинских наук Иван Карасёв перечислил несколько ключевых признаков, которые могут вызвать беспокойство и свидетельствовать о возможном развитии злокачественных процессов в организме. Об этом медик рассказал в своём telegram-канале.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Доктор отмечает, что с возрастом растёт вероятность заболеть раком, и многие "плохие привычки" и образ жизни могут стать факторами риска для развития онкологических заболеваний (недостаток сна, употребление несбалансированной пищи и алкоголя, курение для снятия стресса).

"Лет до 30 ещё держимся, а потом начинают вылезать болячки в самых разных места", — отметил Карасёв, подчеркнув, что ресурсы человека, разумеется, небезграничны.

Один из главных сигналов возможного присутствия серьёзных проблем в организме — появление боли. Доктор подчёркивает важность немедленной проверки желудочно-кишечного тракта. Речь не только про тошноту, боли во время еды, но и неприятные ощущения спустя пару часов после приёма пищи. Например, может возникать опоясывающая боль.

Кроме того, среди ранних признаков возможных онкологических заболеваний, доктор выделяет следующие проявления: стабильное повышение температуры тела в течение недели и более без признаков простуды, изменение цвета кожи (например, желтуха, которая может свидетельствовать о проблемах с поджелудочной железой), резкое снижение массы тела, увеличение лимфатических узлов и образование уплотнений на коже.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...