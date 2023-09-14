Ученые РФ рассказали о новых методах диагностики рака

Ученые поделились новыми методиками лечения рака в рамках VI Международного форума по онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life".
Как сообщает РИА Новости, искусственный интеллект уже активно применяется в диагностике и лечении рака, включая диагностику рака шейки матки (РШМ). Использование ИИ позволяет более точно установить диагноз и выявить негативные процессы на ранних стадиях. Кроме того, диагностика с использованием искусственного интеллекта занимает всего несколько минут.
В России также разработана новая методика диагностики меланомы, которая включает в себя применение лазерного луча спектрометра. Эта методика позволяет обнаруживать даже самые мелкие опухоли.
Научные исследования в области диагностики и лечения рака продолжаются. Ведутся работы по разработке новых препаратов, которые обещают быть более эффективными и менее агрессивными по сравнению с существующими методами лечения, используемыми в настоящее время.
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