Продукты, которые помогут ускорить выздоровление при простуде, по совету диетолога

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Михаил Гинзбург поделился рекомендациями о продуктах, которые способствуют более быстрому выздоровлению при простуде.

Фото: Wikipedia

Он подчеркнул важность получения достаточного количества энергии, качественного белка и противовоспалительных веществ, таких как флавоноиды, для тех, кто болеет простудой.

Один из таких продуктов, способных ускорить процесс выздоровления, — мед. Добавление его в чай в небольших количествах может обогатить питательными элементами. Он также отметил, что полезными являются ягодные компоты и морсы, так как они содержат множество биологически активных веществ. Овощи и фрукты, присутствующие в их составе, богаты витаминами и антиоксидантами, способствующими укреплению иммунной системы.

Еще одним полезным продуктом при простуде являются яйца. Они содержат белок и энергию, необходимые для восстановления организма. Яйца могут быть приготовлены различными способами, такими как омлет или мягко вареные яйца.

Важно помнить, что при простуде рекомендуется употреблять разнообразные продукты, включая свежие фрукты, овощи и белковые продукты, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для более быстрого выздоровления.

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Михаил Гинзбург врач-диетолог об Energy Diet