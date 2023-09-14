Врач-диетолог Михаил Гинзбург поделился рекомендациями о продуктах, которые способствуют более быстрому выздоровлению при простуде.
Он подчеркнул важность получения достаточного количества энергии, качественного белка и противовоспалительных веществ, таких как флавоноиды, для тех, кто болеет простудой.
Один из таких продуктов, способных ускорить процесс выздоровления, — мед. Добавление его в чай в небольших количествах может обогатить питательными элементами. Он также отметил, что полезными являются ягодные компоты и морсы, так как они содержат множество биологически активных веществ. Овощи и фрукты, присутствующие в их составе, богаты витаминами и антиоксидантами, способствующими укреплению иммунной системы.
Еще одним полезным продуктом при простуде являются яйца. Они содержат белок и энергию, необходимые для восстановления организма. Яйца могут быть приготовлены различными способами, такими как омлет или мягко вареные яйца.
Важно помнить, что при простуде рекомендуется употреблять разнообразные продукты, включая свежие фрукты, овощи и белковые продукты, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для более быстрого выздоровления.
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