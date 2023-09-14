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Специалисты из Бостона выявили: диабет подстерегает ночью

1:24
Здоровье

Исследователи из Женской больницы Бригама в Бостоне обнаружили, что диабет второго типа может "приходить" ночью. Они выяснили, что люди, предпочитающие ночной образ жизни, имеют более высокий риск заболеть этим заболеванием.

Специалисты из Бостона выявили: диабет подстерегает ночью
Фото: openverse

По мнению медиков, у "сов" (те, кто активен вечером и ночью) шансы на развитие диабета второго типа выше на 19%. Этот вывод сделан после анализа данных о 63 тысячах женщин. Только 11% участниц определили себя как "совы", а 35% себя назвали "жаворонками". Остальные попали в промежуточную категорию.

Помимо риска заболеть диабетом, исследователи заметили еще одну закономерность. Среди "сов" доля здоровых женщин составила всего 56%, в то время как каждая четвертая участница, приверженная нездоровому образу жизни, была "совой". Результаты исследования также показали, что риск развития диабета у "сов" выше на 72% по сравнению с "жаворонками".

Ученые также выяснили, что люди с вечерним хронотипом чаще употребляли алкоголь, курили, питались менее здоровой пищей и спали меньше часов. Однако показатели веса, индекса массы тела (ИМТ) и физической активности среди "сов" оставались на нормальном уровне.

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Сахарный диабет: типы и лечение болезни
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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