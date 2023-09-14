Специалисты из Бостона выявили: диабет подстерегает ночью

Исследователи из Женской больницы Бригама в Бостоне обнаружили, что диабет второго типа может "приходить" ночью. Они выяснили, что люди, предпочитающие ночной образ жизни, имеют более высокий риск заболеть этим заболеванием.
По мнению медиков, у "сов" (те, кто активен вечером и ночью) шансы на развитие диабета второго типа выше на 19%. Этот вывод сделан после анализа данных о 63 тысячах женщин. Только 11% участниц определили себя как "совы", а 35% себя назвали "жаворонками". Остальные попали в промежуточную категорию.
Помимо риска заболеть диабетом, исследователи заметили еще одну закономерность. Среди "сов" доля здоровых женщин составила всего 56%, в то время как каждая четвертая участница, приверженная нездоровому образу жизни, была "совой". Результаты исследования также показали, что риск развития диабета у "сов" выше на 72% по сравнению с "жаворонками".
Ученые также выяснили, что люди с вечерним хронотипом чаще употребляли алкоголь, курили, питались менее здоровой пищей и спали меньше часов. Однако показатели веса, индекса массы тела (ИМТ) и физической активности среди "сов" оставались на нормальном уровне.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.