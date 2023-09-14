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Врач Спирочкина назвала самые неожиданные симптомы инфаркта

1:54
Здоровье

По словам врача общей практики Елены Спирочкиной, при инфаркте миокарда могут проявляться самые неожиданные признаки. Инфаркт миокарда представляет собой серьезное и жизнеугрожающее заболевание, вызванное гибелью части сердечной мышцы, что происходит из-за прекращения кровоснабжения по крупным артериям сердца. Основной причиной инфаркта является образование атеросклеротических бляшек и тромбов в артериях сердца. Спирочкина отмечает, что существует несколько необычных симптомов инфаркта миокарда, включая следующие:

Врач Спирочкина назвала самые неожиданные симптомы инфаркта
Фото: openverse.org
  • Церебральные симптомы, такие как головная боль и головокружение.
  • Бронхиальные симптомы, которые могут включать одышку и ощущение нехватки воздуха, даже до приступов удушья, когда человек испытывает затруднения с дыханием.
  • Абдоминальные симптомы, характеризующиеся болями в области желудка и кишечника.
  • Аритмические симптомы, связанные с нарушениями сердечного ритма.

Самым опасным случаем является безболевой инфаркт, когда человек не ощущает никаких болей, но может почувствовать общую слабость, сообщает MEDIKFORUM.RU. В таких случаях скорая медицинская помощь может быть жизненно важной, и врачи могут выявить инфаркт при проведении ЭКГ.

Что касается предынфарктного состояния, то его симптомами могут быть следующие признаки:

  • Боли за грудиной во время физических нагрузок и стрессов.
  • Ощущение перебоев в работе сердца.
  • Головокружение и учащение пульса.
  • Учащение приступов стенокардии (боли в груди).
  • Боль в груди, которая не проходит после приема нитроглицерина.

Ранее Елена Спирочкина поделилась информацией о самом опасном виде инфаркта.

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Признаки инфаркта
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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