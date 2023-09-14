Врач Спирочкина назвала самые неожиданные симптомы инфаркта

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача общей практики Елены Спирочкиной, при инфаркте миокарда могут проявляться самые неожиданные признаки. Инфаркт миокарда представляет собой серьезное и жизнеугрожающее заболевание, вызванное гибелью части сердечной мышцы, что происходит из-за прекращения кровоснабжения по крупным артериям сердца. Основной причиной инфаркта является образование атеросклеротических бляшек и тромбов в артериях сердца. Спирочкина отмечает, что существует несколько необычных симптомов инфаркта миокарда, включая следующие:

Фото: openverse.org

Церебральные симптомы, такие как головная боль и головокружение.

Бронхиальные симптомы, которые могут включать одышку и ощущение нехватки воздуха, даже до приступов удушья, когда человек испытывает затруднения с дыханием.

Абдоминальные симптомы, характеризующиеся болями в области желудка и кишечника.

Аритмические симптомы, связанные с нарушениями сердечного ритма.

Самым опасным случаем является безболевой инфаркт, когда человек не ощущает никаких болей, но может почувствовать общую слабость, сообщает MEDIKFORUM.RU. В таких случаях скорая медицинская помощь может быть жизненно важной, и врачи могут выявить инфаркт при проведении ЭКГ.

Что касается предынфарктного состояния, то его симптомами могут быть следующие признаки:

Боли за грудиной во время физических нагрузок и стрессов.

Ощущение перебоев в работе сердца.

Головокружение и учащение пульса.

Учащение приступов стенокардии (боли в груди).

Боль в груди, которая не проходит после приема нитроглицерина.

Ранее Елена Спирочкина поделилась информацией о самом опасном виде инфаркта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Признаки инфаркта