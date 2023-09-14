Врач Спирочкина назвала самые неожиданные симптомы инфаркта

По словам врача общей практики Елены Спирочкиной, при инфаркте миокарда могут проявляться самые неожиданные признаки. Инфаркт миокарда представляет собой серьезное и жизнеугрожающее заболевание, вызванное гибелью части сердечной мышцы, что происходит из-за прекращения кровоснабжения по крупным артериям сердца. Основной причиной инфаркта является образование атеросклеротических бляшек и тромбов в артериях сердца. Спирочкина отмечает, что существует несколько необычных симптомов инфаркта миокарда, включая следующие:
Самым опасным случаем является безболевой инфаркт, когда человек не ощущает никаких болей, но может почувствовать общую слабость, сообщает MEDIKFORUM.RU. В таких случаях скорая медицинская помощь может быть жизненно важной, и врачи могут выявить инфаркт при проведении ЭКГ.
Что касается предынфарктного состояния, то его симптомами могут быть следующие признаки:
Ранее Елена Спирочкина поделилась информацией о самом опасном виде инфаркта.
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