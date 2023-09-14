Невролог рассказал о первых симптомах болезни Альцгеймера

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, Андрей Емелин, рассказал о том, что нарушение памяти не всегда является первым признаком развития болезни Альцгеймера у человека.

Фото: Минздрав РФ

По словам специалиста, основой механизма болезни Альцгеймера является накопление патологических белков в тканях головного мозга. Этот процесс инициирует цепь реакций в организме, которые приводят к деменции. В связи с этим, отмечает невролог, наличие болезни у одного из членов семьи не обязательно означает, что она разовьется у других членов семьи.

Болезнь Альцгеймера, как отмечает врач, сначала проявляется изменением поведения человека, а не нарушением памяти. Первым признаком этого недуга является потеря интереса к окружающей действительности.

"На это очень часто родственники не обращают внимание", — цитирует Емелина "Доктор Питер".

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Болезнь Альцгеймера. Первые проявления и симптомы.