Профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, Андрей Емелин, рассказал о том, что нарушение памяти не всегда является первым признаком развития болезни Альцгеймера у человека.
По словам специалиста, основой механизма болезни Альцгеймера является накопление патологических белков в тканях головного мозга. Этот процесс инициирует цепь реакций в организме, которые приводят к деменции. В связи с этим, отмечает невролог, наличие болезни у одного из членов семьи не обязательно означает, что она разовьется у других членов семьи.
Болезнь Альцгеймера, как отмечает врач, сначала проявляется изменением поведения человека, а не нарушением памяти. Первым признаком этого недуга является потеря интереса к окружающей действительности.
"На это очень часто родственники не обращают внимание", — цитирует Емелина "Доктор Питер".
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