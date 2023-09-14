Врач-инфекционист Поздняков рассказал, как не болеть осенью

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Андрей Поздяков, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", поделился советами о том, как не заболеть осенью, в сезон, известный увеличением числа заболеваний:

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Приготовьтесь к респираторным инфекциям: Осенью часто наблюдаются вспышки респираторных инфекций, включая грипп и обычную простуду. Будьте готовы к этим инфекциям и подумайте о вакцинации, если это рекомендовано.

Борьба с хроническими заболеваниями: Осенью могут обостриться хронические заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой и ЛОР-органами (ушами, носом, горлом). Следите за их возможным развитием.

Сбалансированное питание: Придерживайтесь сбалансированной диеты, богатой витаминами и питательными веществами. Здоровое питание помогает укрепить вашу иммунную систему. Употребляйте много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Достаточный сон: Убедитесь, что вы высыпаетесь. Качественный сон играет решающую роль в поддержании сильной иммунной системы.

Управление стрессом: Избегайте чрезмерного стресса, так как он может ослабить вашу иммунную систему. Практикуйте техники релаксации и стратегии управления стрессом.

Иммуностимуляторы: Будьте осторожны с иммуностимуляторами. Согласно данным доказательной медицины, возможно, нет необходимости искусственно стимулировать вашу иммунную систему. Вместо этого сосредоточьтесь на здоровом образе жизни.

Помните, что соблюдение надлежащих правил гигиены, таких как регулярное мытье рук и ношение масок, когда это необходимо, также может помочь снизить риск заражения инфекциями, сообщает Аргументы и факты – Томск.

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