У каждого третьего мужчины в мире есть вирус, вызывающий рак

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Global Health, показало, что каждый третий мужчина в мире заражен генитальным вирусом папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать рак. ВПЧ может иметь различные виды, и мужчины могут быть переносчиками этого вируса, даже не проявляя симптомов.

Фото: openverse.org

Исследование включало около 45 тысяч мужчин в возрасте от 15 лет из 35 стран. Оно выявило, что ВПЧ наиболее распространен у молодых мужчин в возрасте от 25 до 29 лет. Однако в Азии ВПЧ у мужчин встречается редко.

Важно отметить, что мужчины могут не проявлять симптомов ВПЧ, но при этом быть переносчиками вируса. Это может стать источником передачи инфекции партнерам. Поэтому даже в отсутствие симптомов ученые рекомендуют соблюдать осторожность и следить за своим здоровьем. Если у мужчины появляются бородавки на гениталиях, это может быть признаком ВПЧ, и важно проконсультироваться с врачом для диагностики и лечения.

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