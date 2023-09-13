Врач-уролог Фенва Милхаус предостерегает, что неправильное питание может ухудшить симптомы болезней мочевого пузыря и даже вызвать частые или болезненные мочеиспускания у некоторых здоровых людей. Она перечисляет продукты, которые могут раздражать стенки мочевого пузыря:
Кроме того, Милхаус указывает на то, что курение и частое употребление обработанного мяса могут быть связаны с риском развития рака мочевого пузыря. Вредные химические вещества, которые содержатся в сигаретах и обработанном мясе, могут воздействовать на слизистую оболочку мочевого пузыря и способствовать развитию клеточных изменений, приводящих к раку.
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