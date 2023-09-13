Уролог перечислила вредные для мочевого пузыря продукты

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-уролог Фенва Милхаус предостерегает, что неправильное питание может ухудшить симптомы болезней мочевого пузыря и даже вызвать частые или болезненные мочеиспускания у некоторых здоровых людей. Она перечисляет продукты, которые могут раздражать стенки мочевого пузыря:

Фото: openverse

Цитрусовые фрукты : Лимоны, лаймы, апельсины и грейпфруты содержат кислоту, которая может раздражать слизистую оболочку мочевого пузыря.

: Лимоны, лаймы, апельсины и грейпфруты содержат кислоту, которая может раздражать слизистую оболочку мочевого пузыря. Помидоры : Помидоры могут повышать кислотность мочи и вызывать раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря. Свежие помидоры обычно менее кислые, чем те, которые подверглись длительной термической обработке.

: Помидоры могут повышать кислотность мочи и вызывать раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря. Свежие помидоры обычно менее кислые, чем те, которые подверглись длительной термической обработке. Острые специи : Острые приправы могут раздражать мочевой пузырь и усиливать симптомы.

: Острые приправы могут раздражать мочевой пузырь и усиливать симптомы. Кофеин: Кофе, чай и газированные напитки с кофеином обладают мочегонным эффектом и могут увеличивать частоту позывов к мочеиспусканию.

Кроме того, Милхаус указывает на то, что курение и частое употребление обработанного мяса могут быть связаны с риском развития рака мочевого пузыря. Вредные химические вещества, которые содержатся в сигаретах и обработанном мясе, могут воздействовать на слизистую оболочку мочевого пузыря и способствовать развитию клеточных изменений, приводящих к раку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Мощное очищение и восстановление ПОЧЕК и МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ