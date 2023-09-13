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Уролог перечислила вредные для мочевого пузыря продукты

1:24
Здоровье

Врач-уролог Фенва Милхаус предостерегает, что неправильное питание может ухудшить симптомы болезней мочевого пузыря и даже вызвать частые или болезненные мочеиспускания у некоторых здоровых людей. Она перечисляет продукты, которые могут раздражать стенки мочевого пузыря:

Уролог перечислила вредные для мочевого пузыря продукты
Фото: openverse
  • Цитрусовые фрукты: Лимоны, лаймы, апельсины и грейпфруты содержат кислоту, которая может раздражать слизистую оболочку мочевого пузыря.
  • Помидоры: Помидоры могут повышать кислотность мочи и вызывать раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря. Свежие помидоры обычно менее кислые, чем те, которые подверглись длительной термической обработке.
  • Острые специи: Острые приправы могут раздражать мочевой пузырь и усиливать симптомы.
  • Кофеин: Кофе, чай и газированные напитки с кофеином обладают мочегонным эффектом и могут увеличивать частоту позывов к мочеиспусканию.

Кроме того, Милхаус указывает на то, что курение и частое употребление обработанного мяса могут быть связаны с риском развития рака мочевого пузыря. Вредные химические вещества, которые содержатся в сигаретах и обработанном мясе, могут воздействовать на слизистую оболочку мочевого пузыря и способствовать развитию клеточных изменений, приводящих к раку.

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Мощное очищение и восстановление ПОЧЕК и МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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