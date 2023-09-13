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Врач ФМБА Дехтяр объяснил, почему катаракта может развиться повторно

2:48
Здоровье

По видимости, кажется, что лечение успешно завершилось, зрение восстановлено, и больше нет необходимости посещать врачей. Однако через несколько месяцев или даже лет болезнь возвращается. Офтальмолог объясняет, почему это может происходить.

Врач ФМБА Дехтяр объяснил, почему катаракта может развиться повторно
Фото: openverse.org

Катаракта — это изменение хрусталика, связанное с возрастом (но не только). У здоровых людей хрусталик идеально прозрачен, позволяя свету свободно проходить и обеспечивая четкое зрение. Однако если внутреннее содержание хрусталика становится мутным и начинает напоминать молочную пену, это и называется катарактой — помутнение хрусталика.

Офтальмолог Андрей Дехтяр из ФНКЦ ФМБА России говорит о вторичной катаракте, которая возникает после операции по замене хрусталика и приводит к снижению остроты зрения из-за помутнения задней части хрусталиковой капсулы. По статистике, около 35% пациентов сталкиваются с этой проблемой после хирургического вмешательства, сообщает doctorpiter. ru. Причины вторичной катаракты не всегда ясны, но можно выделить несколько факторов-провокаторов, таких как сахарный диабет, молодой возраст (в силу высокой регенерации организма), и неполное извлечение помутневшего хрусталика во время первой операции.

Также важно отметить, что материал искусственной линзы, которая заменяет удаленный хрусталик, со временем может стать менее прозрачным, что также может способствовать развитию вторичной катаракты. Использование гидрофобных акриловых линз и правильная конструкция линзы могут снизить риск осложнений.

Лечение вторичной катаракты обычно хирургическое, с лазерным методом считается наиболее безопасным. Этот процесс заключается в безболезненном разрезании мутной капсулы, не требующем госпитализации. После этой процедуры свет может свободно проникать внутрь глаза, увеличивая остроту зрения.

Симптомы вторичной катаракты похожи на первичные проявления болезни, такие как снижение остроты зрения, помутнение и блики от источников света. Диагноз устанавливается офтальмологом на основе определения остроты зрения и биомикроскопии. По результатам этих исследований врач определяет степень и площадь уплотнения задней части хрусталика и назначает соответствующее лечение.

Катаракта может развиваться медленно и постепенно, и поэтому многие люди долгое время не обращаются к врачу, считая свою проблему незначительной. Однако раннее обнаружение и лечение могут помочь сохранить зрение и предотвратить развитие болезни.

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Почему развивается катаракта?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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