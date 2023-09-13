Советы врачей для борьбы с тревожностью и стрессом

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи предостерегают от тревожности и стресса, предлагая несколько полезных методов для снятия напряжения. Врач-психотерапевт АО "Медицина", Ирина Крашкина, поделилась рекомендациями, включая дыхательные упражнения.

Фото: openverse

Она советует следующую схему: вдыхать, считая до 4, задерживать дыхание на 2 и выдыхать, считая до 6, что помогает достичь релаксации.

Врач также рекомендует заниматься регулярным физическими упражнениями, поскольку активность и глубокое дыхание помогают мозгу отвлечься от тревожных мыслей, а уровень адреналина снижается.

Другой совет включает ведение дневника эмоций, что поможет понять и контролировать источники тревоги.

Эксперты также подчеркивают связь между стрессом и набором лишнего веса, утверждая, что постоянное нервное напряжение может способствовать увеличению веса.

Эти советы могут помочь улучшить психологическое и физическое благополучие в борьбе с тревожностью и стрессом.

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Как бороться с тревожностью и справляться со стрессом