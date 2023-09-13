Врачи предостерегают от тревожности и стресса, предлагая несколько полезных методов для снятия напряжения. Врач-психотерапевт АО "Медицина", Ирина Крашкина, поделилась рекомендациями, включая дыхательные упражнения.
Она советует следующую схему: вдыхать, считая до 4, задерживать дыхание на 2 и выдыхать, считая до 6, что помогает достичь релаксации.
Врач также рекомендует заниматься регулярным физическими упражнениями, поскольку активность и глубокое дыхание помогают мозгу отвлечься от тревожных мыслей, а уровень адреналина снижается.
Другой совет включает ведение дневника эмоций, что поможет понять и контролировать источники тревоги.
Эксперты также подчеркивают связь между стрессом и набором лишнего веса, утверждая, что постоянное нервное напряжение может способствовать увеличению веса.
Эти советы могут помочь улучшить психологическое и физическое благополучие в борьбе с тревожностью и стрессом.
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