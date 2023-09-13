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Ученые рассказали о воздействии алкоголя на организм человека

2:14
Здоровье

В рамках четвертого PSYФЕСТ — фестиваля психического здоровья, который запланирован на 20-22 сентября в Волгограде, ученые раскрыли ужасные последствия употребления алкоголя для организма человека. Свои научные выводы и ответы на многие вопросы о данной теме они представили в новом выпуске популярного научного интерактивного онлайн-подкаста "ЗаМЕДчательная наука". Этот проект разработан Волгоградским государственным медицинским университетом и поддерживается Минобрнауки России в рамках федеральной программы "Популяризация науки и технологий".

Ученые рассказали о воздействии алкоголя на организм человека
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Доктор медицинских наук, заместитель председателя Совета молодых ученых Российского общества психиатров по работе с регионами, и одновременно организатор PSYФЕСТ, Юрий Осадший подчеркнул, что статистика указывает на высокую вероятность возникновения проблем, связанных с употреблением алкоголя, даже при единичном его употреблении — до 23%. Он сравнил это с игрой в русскую рулетку.

Особое внимание было уделено ацетальдегиду, веществу, в которое разлагается этанол в организме. Это вещество чрезвычайно токсично, и можно сказать, что нет безопасной дозы алкоголя. Единственное, что существует, это количество, которое может привести к меньшим негативным последствиям.

Профессор завкафедрой внутренних болезней Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Михаил Стаценко, подчеркнул, что алкоголь оказывает разрушительное воздействие на практически все органы человеческого тела, начиная от мозга и заканчивая мочеполовой системой.

Он также отметил, что ранее считалось, что умеренное употребление алкоголя, около восьми граммов в день, даже способствовало снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако факторы риска могут сильно варьироваться, и алкоголь может привести к серьезным проблемам, таким как онкология. Специалисты особо рекомендуют воздерживаться от употребления алкоголя несовершеннолетним, беременным и кормящим женщинам.

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Автор Макар Горшенин
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Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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