Врач Спирочкина назвала самый опасный вид инфаркта

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже отсутствие каких-либо недомоганий может указывать на возможность инфаркта. Эту информацию предоставила Елена Спирочкина, врач общей практики и заведующая терапевтическим отделением OncoCareClinic308.

Фото: Openverse

По ее словам, существует несколько необычных признаков инфаркта миокарда.

"Первый из них — это церебральный симптом. Он проявляется головной болью и головокружением. Под бронхиальным симптомом пациенты чувствуют одышку и недостаток воздуха, иногда до приступов удушья, при которых человек не может ни вдохнуть, ни выдохнуть", — уточнила медицинский эксперт в интервью с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Еще одним симптомом является абдоминальный симптом, когда пациент испытывает боли в области желудка, кишечника или малого таза.

"Существует также аритмический симптом, при котором пациенты не испытывают боли, но жалуются на нарушение сердечного ритма. Они могут описывать это как "сердце замирает", "сердце бьется слишком быстро" или "сердце бьется неритмично", то есть с перебоями", — рассказала Спирочкина.

Самый опасный случай инфаркта миокарда, по мнению эксперта, — это безболевой вариант.

"В этом случае пациент не испытывает никаких болевых ощущений, но может ощущать повышение давления, общую слабость и недомогание. Человек не осознает наличие каких-либо симптомов, ему просто становится плохо. Скорая помощь приезжает, врач выполняет ЭКГ и устанавливает диагноз инфаркта", — поделилась собеседница.

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