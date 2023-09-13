Отоларинголог Емельянова: храп может оказаться симптомом серьезного заболевания

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кто из нас не знает, как тяжело бывает заснуть, когда рядом громко храпят, будь то родные дома или незнакомые люди? Однако не всем известно, какие серьёзные проблемы могут скрываться за этим звуком. Врач-отоларинголог медицинского центра "Неболит" Алена Емельянова рассказала, что хотя доброкачественный храп не оказывает негативного воздействия на здоровье, он может являться симптомом серьезного заболевания.

Фото: openverse

"Храп может служить признаком таких серьезных состояний, как синдром обструктивного апноэ во сне (СОАГС). Это патологическое состояние характеризуется периодическими остановками дыхания во сне, что может привести к пробуждению, нарушению сна, снижению уровня кислорода в крови и дневной сонливости. СОАГС может даже привести к полной остановке дыхания во сне, что, в крайних случаях, может иметь летальный исход и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт миокарда", — предупредила Емельянова.

Существует множество причин храпа, среди которых наиболее распространены:

Ожирение.

Курение.

Употребление алкоголя.

Применение снотворных препаратов.

Заболевания центральной нервной системы, такие как эпилепсия.

Заболевания желудочно-кишечного тракта, включая гастроэзофагеальный рефлюкс.

Заболевания легких и патологии органов ЛОР, такие как увеличение мягкого неба, небных миндалин, искривление перегородки носа и аденоидные вегетации у детей.

Емельянова советует, что если у вас или ваших близких есть признаки СОАГС или другие проблемы с сном, такие как храп, прерывистый сон, частые пробуждения, утренние головные боли, дневная сонливость и снижение активности, следует обратиться к терапевту и лор-специалисту для консультации и дальнейшего обследования, сообщает "Вечерняя Москва".

Профилактика храпа может включать в себя следующие меры:

Снижение массы тела.

Прекращение или ограничение курения.

Исключение употребления алкоголя и снотворных препаратов.

Спать на боку вместо положения на спине.

Упражнения для мышц языка и нижней челюсти.

"В случае, если профилактические методы не оказывают эффекта, после консультации с врачами и проведения дополнительных обследований может потребоваться лечение, подходящее для каждого конкретного случая", — заключила Емельянова.

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