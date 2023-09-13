Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Foreign Affairs: Путин успешно использует на Украине безразличие и нетерпение Запада
NYT: Россия в условиях санкций производит больше ракет, чем до начала СВО
Головатюк: ВСУ будут пиариться перед Западом после достижения цели в Севастополе
Обвиняемый в двойном убийстве с обезглавливанием в Москве мигрант не назвал мотива преступления
Русским гражданам, не сдавшим языковой экзамен в Латвии, грозит депортация
Захарова призвала Францию извиниться за недопуск российских журналистов к Макрону
Соседи рассказали подробности гибели молодой мамы, выпавшей с 24-го этаже в Екатеринбурге
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и дружбу между странами
Экс-командир корабля ТУ-134 Николай Кайдалов: почему экипаж Airbus A320 принял решение садиться на поле

Отоларинголог Емельянова: храп может оказаться симптомом серьезного заболевания

2:39
Здоровье

Кто из нас не знает, как тяжело бывает заснуть, когда рядом громко храпят, будь то родные дома или незнакомые люди? Однако не всем известно, какие серьёзные проблемы могут скрываться за этим звуком. Врач-отоларинголог медицинского центра "Неболит" Алена Емельянова рассказала, что хотя доброкачественный храп не оказывает негативного воздействия на здоровье, он может являться симптомом серьезного заболевания.

Отоларинголог Емельянова: храп может оказаться симптомом серьезного заболевания
Фото: openverse

"Храп может служить признаком таких серьезных состояний, как синдром обструктивного апноэ во сне (СОАГС). Это патологическое состояние характеризуется периодическими остановками дыхания во сне, что может привести к пробуждению, нарушению сна, снижению уровня кислорода в крови и дневной сонливости. СОАГС может даже привести к полной остановке дыхания во сне, что, в крайних случаях, может иметь летальный исход и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт миокарда", — предупредила Емельянова.

Существует множество причин храпа, среди которых наиболее распространены:

  • Ожирение.
  • Курение.
  • Употребление алкоголя.
  • Применение снотворных препаратов.
  • Заболевания центральной нервной системы, такие как эпилепсия.
  • Заболевания желудочно-кишечного тракта, включая гастроэзофагеальный рефлюкс.
  • Заболевания легких и патологии органов ЛОР, такие как увеличение мягкого неба, небных миндалин, искривление перегородки носа и аденоидные вегетации у детей.

Емельянова советует, что если у вас или ваших близких есть признаки СОАГС или другие проблемы с сном, такие как храп, прерывистый сон, частые пробуждения, утренние головные боли, дневная сонливость и снижение активности, следует обратиться к терапевту и лор-специалисту для консультации и дальнейшего обследования, сообщает "Вечерняя Москва".

Профилактика храпа может включать в себя следующие меры:

  • Снижение массы тела.
  • Прекращение или ограничение курения.
  • Исключение употребления алкоголя и снотворных препаратов.
  • Спать на боку вместо положения на спине.
  • Упражнения для мышц языка и нижней челюсти.

"В случае, если профилактические методы не оказывают эффекта, после консультации с врачами и проведения дополнительных обследований может потребоваться лечение, подходящее для каждого конкретного случая", — заключила Емельянова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Чем ОПАСЕН храп? — Научпок
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Посадка A320 в поле: разбор от КВС, влияние санкций и "живые в мёртвом"

КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".

"Могло разорвать к чертям": КВС подробно разобрал посадку A320 в поле
Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту в Москве: физически с ней сейчас всё в порядке
Раскрыты подробности задержания стюардессы в Шереметьево
Японские врачи предупредили, какие ошибки в питании могут вызвать раннюю смерть от онкологии
Зеленский ставит США перед дилеммой объявлением войны России
ВЭФ: на итоги международных форумов нужно посмотреть трезво Андрей Николаев Мишель Обама — серьёзный претендент на пост президента США Александр Артамонов Брюссель навязывает Белграду ЛГБТ-ценности Михаил Плисюк
Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне "Би-2"
Тело без головы обнаружили в парке Москвы
В Москве нашли два трупа мужчин без головы
В Москве нашли два трупа мужчин без головы
Последние материалы
ABNews: россияне верят в мировое правительство, НЛО и пустую Луну
Головатюк: ВСУ будут пиариться перед Западом после достижения цели в Севастополе
Обвиняемый в двойном убийстве с обезглавливанием в Москве мигрант не назвал мотива преступления
Русским гражданам, не сдавшим языковой экзамен в Латвии, грозит депортация
Захарова призвала Францию извиниться за недопуск российских журналистов к Макрону
Отоларинголог Емельянова: храп может оказаться симптомом серьезного заболевания
Соседи рассказали подробности гибели молодой мамы, выпавшей с 24-го этаже в Екатеринбурге
ВЭФ: на итоги международных форумов нужно посмотреть трезво
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и дружбу между странами
Экс-командир корабля ТУ-134 Николай Кайдалов: почему экипаж Airbus A320 принял решение садиться на поле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников