Кто из нас не знает, как тяжело бывает заснуть, когда рядом громко храпят, будь то родные дома или незнакомые люди? Однако не всем известно, какие серьёзные проблемы могут скрываться за этим звуком. Врач-отоларинголог медицинского центра "Неболит" Алена Емельянова рассказала, что хотя доброкачественный храп не оказывает негативного воздействия на здоровье, он может являться симптомом серьезного заболевания.
"Храп может служить признаком таких серьезных состояний, как синдром обструктивного апноэ во сне (СОАГС). Это патологическое состояние характеризуется периодическими остановками дыхания во сне, что может привести к пробуждению, нарушению сна, снижению уровня кислорода в крови и дневной сонливости. СОАГС может даже привести к полной остановке дыхания во сне, что, в крайних случаях, может иметь летальный исход и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт миокарда", — предупредила Емельянова.
Существует множество причин храпа, среди которых наиболее распространены:
Емельянова советует, что если у вас или ваших близких есть признаки СОАГС или другие проблемы с сном, такие как храп, прерывистый сон, частые пробуждения, утренние головные боли, дневная сонливость и снижение активности, следует обратиться к терапевту и лор-специалисту для консультации и дальнейшего обследования, сообщает "Вечерняя Москва".
Профилактика храпа может включать в себя следующие меры:
"В случае, если профилактические методы не оказывают эффекта, после консультации с врачами и проведения дополнительных обследований может потребоваться лечение, подходящее для каждого конкретного случая", — заключила Емельянова.
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