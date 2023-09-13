Один из наиболее частых вопросов, задаваемых врачам родственниками пациентов, переживших инфаркт миокарда, касается их питания. Люди хотят узнать, какую еду следует строго избегать при этом заболевании. Чаще от сердечно-сосудистых недугов страдают те, у кого в рационе преобладает ряд продуктов — независимо от того, фиксировались ли у человека опасные для жизни состояния или ещё нет.
Как отметила кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своём telegram-канале, на первом месте в списке "запретных" продуктов находятся быстрые углеводы. Они включают не только сахар, белый хлеб и сладкую выпечку, но также картофель, белый рис и макароны.
Также в список потенциально "запрещённых" продуктов входят трансжиры (маргарин и его производные), красное мясо и его продукты переработки (сосиски, колбасы, пельмени), а также консервированные продукты, включая овощи. Употребление еды, содержащей дешёвые пальмовые масла и избыток соли, также вредно для здоровья, подчеркнула специалист.
Однако важно помнить, что неправильное питание и избыточный вес часто являются последствиями хронического стресса, который может способствовать развитию инфаркта.
"Причина инфаркта — стресс, а не плохое питание", — пишет врач.
Кореневич отмечает, что за питанием, конечно, нужно следить. Но в то же время необходимо работать со стрессом, повышать психологическую гибкость.
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