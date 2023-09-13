Врач Кореневич: картофель, белый рис и макароны изнашивают сосуды не хуже трансжиров

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Один из наиболее частых вопросов, задаваемых врачам родственниками пациентов, переживших инфаркт миокарда, касается их питания. Люди хотят узнать, какую еду следует строго избегать при этом заболевании. Чаще от сердечно-сосудистых недугов страдают те, у кого в рационе преобладает ряд продуктов — независимо от того, фиксировались ли у человека опасные для жизни состояния или ещё нет.

Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как отметила кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своём telegram-канале, на первом месте в списке "запретных" продуктов находятся быстрые углеводы. Они включают не только сахар, белый хлеб и сладкую выпечку, но также картофель, белый рис и макароны.

Также в список потенциально "запрещённых" продуктов входят трансжиры (маргарин и его производные), красное мясо и его продукты переработки (сосиски, колбасы, пельмени), а также консервированные продукты, включая овощи. Употребление еды, содержащей дешёвые пальмовые масла и избыток соли, также вредно для здоровья, подчеркнула специалист.

Однако важно помнить, что неправильное питание и избыточный вес часто являются последствиями хронического стресса, который может способствовать развитию инфаркта.

"Причина инфаркта — стресс, а не плохое питание", — пишет врач.

Кореневич отмечает, что за питанием, конечно, нужно следить. Но в то же время необходимо работать со стрессом, повышать психологическую гибкость.

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