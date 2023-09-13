Институт Пастера: состав микробиом может влиять на тяжесть заболевания легионеллёзом

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Пневмония - это инфекционное заболевание, которое затрагивает альвеолы легких и может быть вызвано бактериями, вирусами или грибами. Она является одной из важнейших причин заболеваемости и смертности в мире, представляя собой серьезную клиническую и экономическую нагрузку, а также являясь глобальной проблемой общественного здравоохранения.

Микробиотическая экосистема (микробиом) дыхательных путей человека населяет различные места в дыхательной системе. Микробиом дыхательных путей представляет интерес для ученых, поскольку он играет важную роль в поддержании здоровья человека, стимулируя его иммунную систему и предотвращая инфекции, вызванные патогенами.

Исследователи из Института Пастера и Центра научных исследований в области здравоохранения продемонстрировали, что состав микробиома, нагрузка патогенами и клинические вмешательства могут влиять на тяжесть бактериальной пневмонии, вызванной Legionella pneumophila.

В данном исследовании ученые биологии внутриклеточных бактерий под руководством Кармен Бухрисер в Институте Пастера, совместно с Софи Жарро, руководителем Национального референтного центра по легионеллезу в Лионе, анализировали разнообразие и состав микробиома дыхательных путей (бактерии, археи, грибы и протозои) у пациентов с пневмонией, вызванной внутриклеточным бактериальным патогеном Legionella pneumophila, на протяжении всего периода госпитализации.

Бактерия Legionella pneumophila отвечает за развитие тяжёлой формы пневмонии, известной как болезнь Легиона. Эту болезнь можно развить, вдыхая загрязнённые аэрозоли, исходящие из искусственных источников воды, таких как души, гидромассажные ванны или системы кондиционирования воздуха. Смертность при болезни Легионариев может колебаться от 5% до 40%, в зависимости от клинического контекста и региона. Факторами риска для заболевания включают

пожилой возраст,

наличие предшествующих заболеваний легких,

курение

иммунодепрессия.

Интересно, что около двух третей зарегистрированных случаев данной болезни приходится на мужчин.

Команда ученых использовала высокопроизводное секвенирование маркерных генов бактерий, архей и грибов в сочетании с количественным подходом, чтобы исследовать, как микробиом дыхательных путей эволюционировал у пациентов в процессе инфекции и в ответ на клинические вмешательства, связанные с госпитализацией (например, механическая вентиляция и прием антибиотиков).

Была проведена анализ уникальной группы из 38 госпитализированных пациентов с пневмонией, вызванной Legionella pneumophila.

"Мы обнаружили сложную динамику микробиома, где сосуществуют комменсальные и патогенные микроорганизмы, и равновесие в их численности влияет на восстановление или дисбиоз микробиома", — объясняет Кармен Бухрисер, главный автор исследования и руководитель Юнита биологии внутриклеточных бактерий Института Пастера.

Учёные отметили, что в начале госпитализации разнообразие микробиома уменьшилось, и патоген L. pneumophila был уничтожен антибиотиками.

В заключение ученые продемонстрировали, что биомасса Legionella коррелирует с тяжестью заболевания и сопутствующими заболеваниями