Разоблачение молекулярных механизмов: химиотерапия активирует спящие раковые клетки

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное автором Рамей Ганесаном из университета Эмори в США, обнаружило, что стандартные химиотерапевтические препараты могут наносить вред окружающим неопухолевым клеткам. Это может способствовать активации спящих раковых клеток и стимулировать рост рака. Это открытие имеет важное значение для понимания механизмов рецидива рака и может указывать на новые подходы для его предотвращения.

Фото: openverse.org

Хотя лечение рака, включая химиотерапию, значительно снизило смертность от многих видов рака, включая рак груди, некоторые пациенты всё равно сталкиваются с рецидивом. Исследование показало, что химиотерапевтический препарат доксетаксел, даже в низких дозах, может повредить неопухолевые стромальные клетки, которые окружают раковые клетки, в то время как раковые клетки сами по себе остаются мало поврежденными. Это стимулирует восстановление и деление раковых клеток.

Исследователи также обнаружили, что высвобождение двух молекул, а именно фактора стимулирования колонии гранулоцитов (G-CSF) и интерлейкина-6 (IL-6), стромальными клетками, играет ключевую роль в активации спящих раковых клеток. Эти результаты предоставляют новые потенциальные цели для борьбы с рецидивом рака.

Исследование также подчеркивает важность учета окружающих неопухолевых клеток при планировании химиотерапии и возможность использования биомаркера уровня IL-6 при определении риска рецидива у пациентов с раком груди, получающих химиотерапию.

Исследователи также предлагают временную блокаду цитокинов во время проведения химиотерапии в качестве потенциальной стратегии для предотвращения рецидива рака.